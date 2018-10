Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi doua proiecte de hotarare privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti” actorilor Cezara Dafinescu si Gheorghe Mihaita. Cele doua distinctii sunt acordate in…

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50 din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social democratilor din Camera…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins luni solicitarea PNL de a o chema pe premierul Viorica Dancila la “Ora Guvernului”, pentru a da explicatii cu privire la la interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august, a anuntat prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan. “Biroul permanent a respins…

- Reacție vehementa a fostului premier al Romaniei, Victor Ponta, dupa ce in presa au aparut informații ca Liviu Dragnea o momește pe Ecaterina Andronescu cu un post de ministru in cabinetul Dancila. "In Romania mai sunt oameni care nu pot fi cumparati de Mafia de la Teleorman - inseamna…

- Astazi, Gabriela Firea a criticat faptul ca multa lume face acuzații in contextul in care mai multe voci sunt nemulțumite de activitatea Speranței Cliseru, Prefectul Capitalei, careia i s-a cerut demisia. Protestul și-a atins scopul? Intrebat ce se va intampla in interiorul ședinței…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Sibiu, referitor la presupusa tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea, ca nu a fost informat niciodata despre așa ceva și ca "omul are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator".

- Filiala PSD Sibiu, condusa de ministrul Turismului, Bogdan Trif, o acuza pe senatoarea PSD Ecaterina Andronescu, care a cerut demisia lui Liviu Dragnea si schimbarea Guvernului cu unul mai competent, ca „a raspuns imediat ordinelor din inregistrarea lui Werner Iohannis” si ca „a procedat miseleste,…

- 1.818 fani au parasit pagina de Facebook a presedintelui Iohannis in ziua in care acesta a semnat decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform datelor Facebrands.ro. Raportat la numarul total de fani, 1,8 milioane, pierderea reprezinta unu la mie. Dar daca luam in considerare…