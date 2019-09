Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de turisti romani au fost afectati de falimentul agentiei Thomas Cook, insa nimeni nu a intampinat dificultati, astfel incat sa fie necesara interventia statului pentru repatriere, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Acestia…

- O britanica in varsta de 67 de ani care fusese in concediu in Spania a murit pe aeroportul „Reus” din orașul spaniol Tarragona. Se crede ca era doar una dintre miile de turiști afectați de falimentul agenției Thomas Cook. E posibil ca femeia sa fii fost chemata de urgența sa se imbarce intr-unul din…

- Turistii romani care au contractat servicii sau pachete turistice prin tour-operatorul Thomas Cook nu au depus, pana in acest moment, sesizari cu privire la eventuale probleme intampinate, a anuntat, marti, Ministerul Turismului. "Astazi, la Ministerul Turismului a fost organizata o sedinta de lucru…

- Falimentul tour-operatorului britanic Thomas Cook va avea consecinte grave pentru sezonul turistic 2020 din Bulgaria, a declarat luni seara ministrul bulgar al Turismului, Nikola Angelkova, transmite BTA, citata de Agerpres.

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata", anunta Reuters si AFP preluate de agerpres, citand un comunicat…

- Premierul Viorica Dancila i-ar fi solicitat ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa prelungeasca vacanta de vara cu o saptamana, pana pe 16 septembrie, la cererea patronatelor din turism, conform edupedu.ro. Ministerul Educatiei nu ar fi de acord cu modificarea, spunand ca ar exista efecte negative…

- Scrisoare deschisa a jurnalistei Andreea Pavel Info Sud Est catre Bogdan Trif, ministrul turismului, dupa vizita facuta de acesta in Mamaia si dupa declaratiile pompoase despre "statiunea care rivalizeaza oricand cu cele din strainatate." "Domnule ministru al turismului, V am vazut in Mamaia, de curand,…