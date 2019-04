Trif: Birourile de promovare externă, reînfiinţate Birourile de promovare externa vor fi reinfiintate pana la sfarsitul anului, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ministrul Turismului, Bogdan Trif.



"Pana la sfarsitul anului ne propunem, si cu siguranta o sa si reusim, sa reinfiintam birourile de promovare externa. Este extrem de important ca sa avem aceste birouri de promovare externa, pentru ca oamenii care o sa lucreze in aceste birouri o sa aiba legatura directa cu operatorii. (...). Ne dorim sa le reactivam cat mai repede. Nu ne propunem sa inventam roata, pentru ca toate tarile care au un turism extrem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

