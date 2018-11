Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat ALDE propune ca voucherele de vacanța sa se acorde și in privat. Daniel Olteanu spune ca se impune distribuirea centralizata a voucherelor, din fonduri publice, si salariatilor din sectorul privat, in conditiile in care un angajat in mediul privat, cu salariul minim pe economie, contribuie…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, și-a prezentat bilanțul la șase luni, dar acesta se lauda cu lucruri pe care le-a facut fostul ministru, Mircea Dobre. In plus, actualul ministru cere presei sa nu mai publice lucruri negative despre turism, pentru ca sperie calatorii romani. Iar daca vor sa scrie…

- Un numar de 1,2 milioane de persoane au intrat in posesia tichetelor de vacanta in acest an, in timp in primul semestru al anului, am inregistrat un salt de 4,1% al numarului de turisti in Romania, a declarat, luni, in cadrul conferintei de bilant, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vreau…

