- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat, in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Ea il inlocuieste pe Ionut Misa.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca proiectul de buget pe 2019 nu va fi discutat joi in sedinta de Guvern, in contextul in care mai trebuie dezbatute mai multe aspecte legate de modul in care vor fi cheltuiti banii, dar nu a precizat daca acest buget va fi adoptat pana…

- "Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului, nu s-a discutat in Guvern acest lucru. La nivel european, ca m-ati intrebat si acest lucru, am discutat de mai multe solutii, in fine, propuneri care sunt facute la nivel european.Va dau un exemplu aici, concret, la acea finantare a…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri ca mai sunt cateva avize de asumat pentru la actul normativ privind cresterea salariului minim, urmand ca ulterior Guvernul sa ia o decizie in acest sens. Întrebat la Palatul Victoria dacă vor mai exista discuţii între Guvern,…

- Salariul minim va creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica, la Antena 3, Eugen Teodorovici, ministerul Finantelor. „Analizam care este data optima si vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”, a precizat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene. "A fost o discutie la nivelul…

- "A fost o discutie la nivelul Guvernului si mesajul este foarte clar: se merge incepand de anul viitor pe ceea ce inseamna Legea 152, Legea salarizarii, adica se va merge pe cresterea pe care am promis-o in programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizarii care are o crestere, cam 25%,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a aratat duminica seara la Antena 3 cum vor crește salariile romanilor. Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii...