Tricolorul, arborat în baza militară din Mali. Soldaţii români vor sta acolo jumătate de an "Timp de șase luni aceasta va fi casa noastra. Bineințeles ca trebuie sa o facem sa arate cat mai bine, așa ca drapelul ne-a insoțit. Suntem primii militari din detașament iar munca noastra aici tocmai a inceput." afirma capitan Mirela Șerban, potrivit paginii de Facebook a MApN. Pana la intregirea structurii, militarii vor instala o parte din serviciile de comunicații, vor depozita materialele logistice și vor pune la punct detalii administrative. Pana la sfarșitul lunii, patru curse cu aeronave C-17 ale partenerilor canadieni vor transporta componenta detașamentului precursor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

