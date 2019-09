Tricolorii under 21 şi-au ales numerele pentru meciul cu Danemarca Componentii lotului under 21 al Romaniei si-au ales numerele pentru meciul din deplasare cu Danemarca, programat, azi, la ora 19.30, in preliminariile Campionatului European. Numerele tricolorilor sunt urmatoarele: 1. Ionut Rus • 2. Radu Boboc • 3. Constantin Dima • 4. Alex Pascanu • 5. Tudor Baluta • 6. Ricardo Grigore • 7. Florinel Coman • 8. Vlad Dragomir • 9. George Ganea • 10. Denis Dragus • 11. Adrian Petre • 12. Marian Aioani • 13. Nicolae Carnat • 14. Razvan Oaida • 15. Andrei Chindris • 17. Darius Olaru • 18. Andre Ratiu • 19. Mihai Velisar • 20. Andrei Ciobanu • 21.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

