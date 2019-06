Tricolorii, meci dificil cu Norvegia, la Oslo Nationala de fotbal a Romaniei intalneste, deseara, de la ora 21.45 (in direct la PRO TV), pe stadionul „Ullevaal” din Oslo, selectionata Norvegiei, intr-o partida contand pentru etapa a treia a Grupei F a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au ajuns inca de miercuri seara la Oslo, la capatul unui zbor ce a durat aproape trei ore, fiind intampinați in capitala nordica de o vreme mohorata, ploile fiind anuntate ca abundente. Din avion a lipsit ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NORVEGIA-ROMANIA EURO 2020. Echipa nationala de fotbal a Romaniei a plecat, miercuri dupa-amiaza, de pe Aeroportul Henri Coanda, spre Oslo, acolo unde, vineri, va intalni selectionata Norvegiei in cel de-al treilea sau meci din Grupa F a

- Romania se dueleaza vineri cu Norvegia, in deplasare, de la ora 21:45, intr-o partida extrem de importanta din preliminariile EURO 2020. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit cele mai noi informații de la Oslo, locul unde Romania va evolua vineri…

- Mijlocasul Gheorghe Grozav a declarat, marti, la FRFTV, ca jucatorii din nationala Romaniei trebuie sa mearga la meciul cu Norvegia doar cu gandul la victorie, nu la o remiza, anunța news.ro."Numarul 10 la echipa nationala mereu a fost o problema, pentru ca a fost purtat de jucatori mari.…

- Antrenorul Mircea Lucescu a declarat, joi seara, ca pentru echipa nationala de fotbal a Romaniei partida cu Norvegia, programata la 7 iunie in cadrul Grupei F a preliminariilor EURO 2020, nu este decisiva in privinta calificarii la turneul final. "Nu este un meci decisiv cu Norvegia. Avem…

- Antrenorul Mircea Lucescu a declarat, joi seara, ca pentru echipa nationala de fotbal a Romaniei partida cu Norvegia, programata la 7 iunie in cadrul Grupei F a preliminariilor EURO 2020, nu este decisiva in...

- Alaturi de cei 10 „tricolori" care au venit de luni la pregatirea echipei naționale s-au alaturat astazi Nicușor Bancu și George Pușcaș. Naționala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora Romaniei), urmand ca pe 10 iunie, de la aceeași ora, 21:45 (ora Romaniei), sa joace in Malta, in…

- Nationala de handbal masculin a României a învins joi, la Târgoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), în cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020, potrivit News.ro. În cealalta partida a grupei se întâlnesc,…

- Romania a pierdut in fața Norvegiei vicecampioanei mondiale, 31-27, la Golden League, dar a jucat infinit mai bine decat in primul meci cu Franța. Naționala feminina a Romaniei a aratat o cu totul alta fața in al doliea joc susținut in Franța, la puternicul turneu Golden League. ...