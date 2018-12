Nationala de fotbal a Romaniei va disputa primul meci pe teren propriu din preliminariile pentru EURO 2020, cel cu Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul „Doctor Constantin Radulescu”. Partida, a doua din aceste preliminarii, este programata pe 26 martie, la ora 21.45. Tricolorii vor debuta in deplasare, in Suedia, pe 23 martie, la ora 19.00. Ultimul joc al naționalei Romaniei pe stadionul din Cluj a fost amicalul cu Turcia, scor 2-0, in noiembrie ...