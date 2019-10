Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romaniei a ajuns in jurul orei 14:00 la Torshavn, acolo unde selecționata lui Cosmin Contra va infrunta sambata Insulele Feroe. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45.…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se afla in fata unei „duble” extrem de importante din preliminariile Campionatului European 2020. Elevii lui Cosmin Contra vor juca sambata, 12 octombrie, in deplasare, cu Insulele Feroe, pentru ca, trei zile mai tarziu, sa primeasca pe Arena Nationala vizita Norvegiei. Meciul…

- Alexandru Mitrița a fost convocat, din nou, la echipa naționala. Atacantul echipei New York City va face parte din lotul României pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia din preliminariile EURO 2020 și a vorbit despre relația lui cu selecționerul Cosmin Contra, potrivit Mediafax.Despre…

- Romario Benzar (27 de ani) s-a accidentat in Italia și nu a facut parte din lotul lui Lecce pentru meciul cu Atalanta (scor 1-3), totuși, acesta se va prezenta la echipa naționala, inaintea „dublei” cu Insulele Feroe și Norvegia. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Insulelor Feroe, cu scorul de 25-20 (11-12), in cea de-a doua partida din preliminariile CE2020.Tot duminica, in cealalta partida a grupei a 7-a preliminare, Ucraina – Polonia, scor 26-27. In primul…

- Dan Nistor (31 de ani) e intr-o forma foarte buna la Dinamo, fiind printre cei mai buni jucatori și la meciul cu Voluntari, scor 2-1. Florin Prunea, președintele lui Dinamo, ii cere selecționerului Cosmin Contra sa-l ia pe Nistor la naționala pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia. „Nistor trebuie…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din strainatate pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, din preliminariile EURO 2020, informeaza frf.ro. Romania va intalni reprezentativa Insulelor…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a trimis 24 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din afara tarii pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia, de luna viitoare, din preliminariile EURO 2020, potrivit FRF. Printre cei…