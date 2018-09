Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a inceput anul pe locul 40 in clasamentul FIFA, insa acum echipa lui Cosmin Contra a ajuns pana pe 27. "Tricolorii" au avut salturi importante in acest an in care pana la meciurile cu Muntenegru și Serbia caștigasera tot. ...

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei a pierdut prima partida din cadrul Cupei Syrenka, informeaza FRF. Tricolorii, antrenați de craioveanul Daniel Mogoșanu, au fost invinși de Belgia la penaltiuri cu 4-3, dupa ce scorul a fost 0-0 la finalul timpului regulamentar. ...

- Franta, noua campioana mondiala, ocupa fotoliul de lider in clasamentul echipelor nationale, publicat astazi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), primul dupa turneul final din Rusia si calculat dupa o noua formula. ”Les Bleus” au urcat 6 locuri fata de luna iunie si depașesc in top Belgia,…

