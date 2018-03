Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - SUEDIA 2018: Echipa nationala a Romaniei a ajuns, duminica la pranz, la Craiova, acolo unde marti, de la ora 21:30, va evolua contra Suediei, intr-o partida amicala. Dupa cateva ore de odihna, Cosmin Contra a impartit lotul in doua. Jucatorii care au evoluat ca titulari in amicalul…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a debutat in aceasta seara in echipa nationala de seniori a Romaniei, care a invins Israel in deplasare intr un meci amical, scor 2 1 Stanciu 64, Tucudean 83 Hamed 60 .Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, l a trimis pe teren…

- Tricolorii au efectuat antrenamentul oficial pe stadionul Netanya, arena care gazduiește sambata, de la ora 20:00, amicalul cu reprezentativa Israelului. Ședința de pregatire, susținuta vineri seara, a durat 75 de minute și a fost una in care s-a pus accentul pe faza de finalizare și jocul de posesie…

- LIVETEXT Romania – Suedia, meci amical (27 martie, ora 21.30). LIVETEXT Israel – Romania, meci amical (24 martie, ora 20.00). Cele doua loturi și toate informațiile despre meciul de la Netanya . Lotul Romaniei pentru jocurile cu Israel (24 martie, ora 20:00, Netanya) și Suedia (27 martie, ora 21:30,…

- Ianis Hagi (19 ani) l-a felicitat pe Razvan Marin (21 de ani), fostul sau coleg de la Viitorul, pentru primul trofeu obținut in Belgia. Standard Liege a caștigat Cupa Belgiei, scor 1-0 dupa prelungiri in fața celor de la Genk, Razvan Marin fiind unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren. "Tin sa-l…

- La reunire și la prima ședința de pregatire au fost prezenți doar 12 tricolori: Nița, Mitrița, Bancu, Cicaldau, Chipciu, Stanciu, Nedelcearu, Grigore, Grozav, Marin, Anton, Rotariu. Ceilalți se vor alatura lotului pana luni. Nu va mai fi prezent la aceasta acțiune Florin Andone, cel care a…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya,…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anuntat, vineri, lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia, in perioada 20-27 martie, informeaza site-ul frf.ro. In lotul nationalei under 21 revine Andrei Ivan, de la FC Krasnodar, insa nu se…

- Liga I Play-off, etapa a 2-a: vineri, 16 martie – ora 20.45: FC Viitorul – „U” Craiova; duminica, 18 martie – ora 18.00: Poli Iași – Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR Cluj – FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj 1 1 ...

- Rocada in poarta FCSB-ului s-a facut in ultimele ore al perioadei de transferuri in Romania, atunci cand Cristian Balgradean a fost transferat pentru a-l inlocui pe tanarul Andrei Vlad. In ultima sa interventie, Gigi Becali l-a declarat "numarul 1" pe "Pufi" si i-a creionat viitorul portarului de…

- Doi dintre jucatorii nou veniți ai echipei CFR Cluj sunt deja în topul celor mai buni marcatori din Liga I.Astfel, în urma golului marcat în meciul cu Poli Iași, George Țucudean a ajuns în fruntea topului golgheterilor din acest sezon al Ligii I, cu 13 goluri.Pe…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Cosmin Contra a anunțat primele convocari pentru meciurile cu Israel și Suedia Selecționerul a prezentat numele celor 19 stranieri ce vor fi convocați pentru partidele de pregatire. România va juca doua meciuri la finalul lunii martie. Primul va fi în deplasare, împotriva Israelului,…

- Lista convocarilor preliminare este urmatoarea: Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0) Fundasi: Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Cosmin Moti (Ludogoret, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor,…

- In prima runda, echipa lui Gica Hagi intalneste in deplasare FCSB duminica, 11 martie, de la ora 20.45 , in vreme ce in etapa secunda formatia de pe litoral se va duela, vineri, 16 martie, de la ora 20.45 cu CSU Craiova, la Ovidiu. In play off, cele sase echipe participante au intrat cu urmatoarele…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta din play-off și spune ca exclude varianta ca celelalte echipe sa comploteze impotriva formației sale. "Aranjamente nu vor fi in play-off. Cum nu vor mai fi echipe care sa aiba dușmanii impotriva FCSB-ului. Poate doar Rotaru sa mai aiba resentimente…

- FC Viitorul a efectuat, ieri dimineața, primul antrenament al saptamanii. Din cauza vremii nefavorabile, acesta s-a desfașurat pe un teren sintetic acoperit. In prima etapa din play-off, programata in zilele de 3 si 4 martie, FC Viitorul va juca, in deplasare, cu FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj (30 puncte),…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Clasamentul primelor sase echipe ale Ligii I dupa 26 de etape din sezonul regulat este urmatorul:1. CFR Cluj - 59 de puncte; 2. FCSB - 55;3. CSU Craiova - 51;4. Astra Giurgiu - 44;5. FC Viitourl - 44;6. CSM Poli Iasi - 39 de puncte.Clasamentul de la…

- Ultima etapa a sezonului regulat, programata pentru weekend, are o miza uriasa: CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova si Astra sunt deja in play-off. Ultimele doua locuri disponibile sunt disputate de Viitorul, Dinamo si CSMS Iasi.

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Reacții dupa FCSB – CFR Cluj 1-1. Antrenorii celor doua echipe s-au contrat la finalul partidei. Dan Petrescu: ”Fara penalty nu ne egalau”. Nicolae Dica: ”CFR nu a contat”. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”Inainte de meci aș fi acceptat 1-1, dar dupa ce am condus 1-0 suntem dezamagiți. Cei de la Steaua…

- "Poate ne apara Dumnezeu Centenarul Romaniei si ii apara Dumnezeu pe romani ca sa-i bata pe unguri in tara noastra. Dan Petrescu a fost un simbol al Romaniei, dar ii apara pe unguri, lucreaza la unguri", a declarat Becali, la Pro X.Gigi Becali a spus ca s-a bucurat de golul prin care Dinamo…

- Pana la finalul sezonului regulat mai sunt patru etape si echipele isi fac deja calcule. Gica Popescu spune ca si el era nerabdator sa inceapa a doua parte a sezonului. Fostul capitan al Barcelonei spune ca se asteapta la o disputa spectaculoasa in play-off si le da sanse toate celor sase echipe…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Tanarul international roman Razvan Marin, fost fotbalist la FC Viitorul, in prezent la Standard Liege de unde s a transferat de la echipa lui Hagi , a fost inclus in echipa etapei a 21 a in Belgia. In aceasta runda, Razvan 21 de ani a marcat golul echipei sale din esecul cu 1 2 din meciul jucat in deplasare…

- Etapa a 21-a din Belgia. Echipa lui Mircea Rednic joaca a doua zi de Craciun. Laszlo Boloni are meci miercuri. Campionatul din Beglia continua imediat dupa Craciun cu meciurile din etapa a 21-a. Marți, Royal Mouscron, echipa pregatita de Mircea Rednic, va juca, in deplasare, cu liderul campionatului,…