- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a increderii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmand sa astepte demiterea de catre regina Elizabeta a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale.…

- Cel mai longeviv antrenor din fotbalul romanesc, Mircea Lucescu, a dezvaluit in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu", trasmisa in fiecare miercuri, de la ora 20:00, care sunt planurile sale de viitor ale acestuia. Are și un mesaj clar pentru președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu.…

- Transportul calatorilor este de multe ori la limita supraviețuirii in Romania. Un telespectator ne-a trimis imagini greu de explicat dintr-un microbuz cu care a calatorit cateva ore, peste 250 de kilometri, intre Braila si Piatra Neamt.

- Ionuț Chirila (53 de ani), antrenor fara angajament in prezent, a comentat, in direct la GSP Live, informația momentului in fotbalul romanesc, cea potrivit careia Mircea Lucescu ar putea fi numit de primarul Dan Tudorache antrenorul Rapidului. Chirila e de parere ca Mircea Lucescu are in continuare…

- Deputata Simona Bucura Oprescu reia audientele la Biroul parlamentar Arges. Incepand din data de 6 septembrie 2019 se reiau audiențele la Cabinetul Parlamentar al Deputatului Simona Bucura-Oprescu. Audiențele se vor desfașura in Pitești, la cabinetul din Palatul Administrativ, Piața Vasile Milea, nr.1,…

- Cazul Caracal ridica semne de intrebare și in ceea ce privește transportul ilegal de persoane. Deși extrem de periculos, este practicat pe scara larga. Oamenii apeleaza la el in lipsa unui sistem de transport in comun bine pus la punct.

- Transportul public din municipiul Turda va fi complet modernizat, iar serviciul va fi oferit de compania proprie a municipiului, incepand cu luna Decembrie 2019. Contractul semnat de Primaria Turda cu SC