Tricolorele, argint la Mondialele de ultramaraton montan

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obtinut medalia de argint in proba feminina pe echipe a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, desfasurate sambata la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. La masculin, echipa Romaniei a terminat pe locul 6. In concursul individual feminin,…

- Romania va fi reprezentata de 16 atleti - 9 la masculin si 7 la feminin -, duminica, la editia a doua a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, de la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit Federatiei Romane de Atletism. La masculin, vor concura Robert Hajnal, Alin Ionut Zinca, Albert Leonard…

- * Romania va fi reprezentata de 16 atleti, noua la masculin si sapte la feminin, duminica, la editia a doua a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, de la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit Federatiei Romane de Atletism. * Gruparea CSA Steaua a confirmat, intr-un comunicat de presa, demisia…

- Romania va fi reprezentata de 16 atleti, noua la masculin si sapte la feminin, duminica, la editia a doua a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, de la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit Federatiei Romane de Atletism.

- In atletism se obișnuiește ca inaintea competițiilor oficiale sa aiba loc și intreceri amicale intre mai multe țari, la diverse categorii de varsta, ca etape pregatitoare pentru competițiile cu miza mare. O astfel de intrecere amicala, rezervata juniorilor I, a avut loc sambata, 11 mai, la Pitești,…

- Fostul international Dan Coravu, campion european FIRA cu echipa Romaniei si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo, a decedat la varsta de 75 de ani, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul sau oficial. Coravu, nascut pe 5 septembrie 1943 la Bucuresti, a evoluat pe postul…

- Campionatul Mondial de tenis de masa 2019 de la Budapesta (21-28 aprilie) ne-a produs o mare bucurie prin medalia istorica de argint obținuta de Ovidiu Ionescu la dublu masculin, dar, din pacate, ne-a confirmat inca o data ca trecerea la seniorat este foarte dura pentru juniorii noștri de elita. Medaliați…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de tenis de masa pe echipe din 2021, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Tenis de Masa pe Facebook, citata de Agerpres. ''In competitia pentru organizarea CE s-au inscris initial Romania, Portugalia si Danemarca. Portugalia s-a retras inainte de CM de la Budapesta.…