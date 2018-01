Tricolor gigant, întins în Piața Victoriei din Timișoara, de Ziua Micii Uniri| GALERIE FOTO Zeci de timișoreni au ieșit in strada de Ziua Micii Uniri, miercuri dupa-amiaza, cu un tricolor gigant de 100 de metri, Piața Victoriei imbracand astfel culorile drapelului național. Sub sloganul „Hai sa dam mana cu mana”, cei din Alianța pentru Centenar au purtat pe brațe un drapel tricolor gigant, de la Opera la Catedrala. Zeci de tineri de toate varstele au fost alaturi de ei, pentru a marca Mica Unire din 24 ianuarie 1859. Organizatorii au avut și un banner pe care au scris „Sangele apa nu se face”, format tot dintr-un drapel, și au scandat „Unire”. Unioniștii au intins un drapel de 100 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

