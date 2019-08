Grupul de crestini format din Ionel Butnariu, Vasile Nascu, Onisim Irimia, Ruben Irimia si Victor Croitoru, a cerut Tribunalului Suceava suspendarea executarii hotararilor CJ Suceava, pentru ca in Cetatea de Scaun a Sucevei sa nu mai fie organizate manifestari.



La solicitarea reclamantilor, Tribunalul Suceava, care decisese in 7 august amanarea procesului pana in luna septembrie, a preschimbat pentru 13 august data judecarii si a respins cererea.



"Respinge ca nefondata cererea de suspendare. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se…