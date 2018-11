Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova a dispus ca procurorii DNA sa decida in privinta unei cauze pe care o instrumenteaza din anul 2014, masura fiind luata dupa ce unul dintre inculpatii in acest dosar s-a adresat instantei de judecata printr-o contestatie privind durata procesului penal.

- Cele 11 persoane retinute de politisti pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorilor din Centrul de plasament ''Sfantul Andrei'' din Ploiesti i-ar fi lovit cu brutalitate pe minori si le-ar fi adresat cuvinte jignitoare si amenintari, potrivit Inspectoratului de Politie…

- F.T. Cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, care se marcheaza in fiecare an in data de 25 octombrie, Tribunalul Prahova isi va deschide, astazi, usile sediului sau amplasat pe strada Valeni nr. 44 din Ploiești. Sunt așteptați sa ia cunoștința despre modul in care se deruleaza un proces si procedurile…

- Victor Ponta a prezentat o noua fotografie in care Liviu Dragnea apare alaturi de Vasile Dancu și Gabriel Oprea. Fostul premier susține, referitor la fotografiile prezentate pana acum, in care Dragnea apare la un eveniment alaturi de George Maior, Codruța Kovesi sau Florian Coldea, ca sunt facute…

- Presedintele Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti, ing. Mircea Cosma, a primit Diploma de Excelenta din partea Primariei Moinesti, in cadrul celei de-a XIX-a editii a "Zilelor municipiului Moinesti". Evenimentul s-a desfasurat in perioada 7-9 septembrie 2018 si a avut printre invitati…

- Mircea Cosma, fostul presedinte al CJ Prahova, fiul sau Vlad Cosma, Iulian Hertanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta, si fostul deputat Sebastian Ghita contesta in instanta durata anchetei intr-un dosar instrumentat de DNA Ploiesti. Acestia solicita ca procurorii anticoruptie sa trimita mai repede…

- Mandatul de arstare preventiva solicitat de DNA Ploiesti pe numele lui Sebastian Ghita ramane valabil. Tribunalul Prahova a respins astazi cererea fostului deputat prin care solicita anularea masurii preventive. Decizia nu este una definitiva.