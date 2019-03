Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Galati isi vor suspenda activitatea zilnic, cate doua ore, pana in 17 martie 2019, in semn de protest fata de adoptarea Ordonantei 7/2019. Intre orele 12.00 si 14.00, vor fi analizate doar cauzele urgente din sfera penala, mai exact cele care presupun arestarea preventiva,…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Oradea a decis suspendarea ședințelor de judecata o ora pe zi, incepand de joi, pana in 8 martie, ca masura de protest fața de OUG din justiție, scrie Mediafax.Potrivit hotararii magistraților Judecatoriei Oradea transmisa, joi, Adunarea…

- Magistratii Tribunalului Timis, intruniti miercuri, 27 februarie, in Adunarea Generala, au decis cu majoritate de voturi sa sustuna punctul de vedere al CSM, cerand abrogarea OUG care a revoltat intreg sistemul de justitie.

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti protesteaza, incepand de joi si pana in data de 8 martie, fata de prevederile OUG 7 si fata de modul in care aceasta a fost adoptata, urmand a suspenda, zilnic, timp de jumatate de ora, sedintele de judecata. De asemenea, magistratii vor intra in sali purtand banderole,…

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…