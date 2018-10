Tribunalul Ilfov a decis ca omul de afaceri Dinel Staicu să fie liberat condiționat Tribunalul Ilfov a dispus luni, 15 octombrie, liberarea conditionata a omului de afaceri Dinel Staicu, admițand contestatia acestuia impotriva sentintei penale din data de 26 iulie a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti prin care instanta respinsese ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Staicu Dinel. A murit Viorel Neațu, omul lui Dinel Staicu la Universitatea Craiova EXCLUSIV: Intermediarul șpagii judecatoarei Dinu, dat in urmarire naționala; Nu este de gasit iar recent povestea ca fuge in Turcia 24 de oameni importanți din fotbalul romanesc au fost condamnați… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

