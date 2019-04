Tribunalul din Zimbabwe interzice pedeapsa minorilor prin lovire Curtea Constituționala din Zimbabwe a interzis bataia condamnaților minori cu bețe ca practica judiciara, conform BBC News.



Noua judecatori au decis ca pedeapsa corporala în cazul deținuților este ilegala potrivit Constituției, fiind o practica cruda și inumana.



Deși atitudinile se schimba în ultimul timp, mulți parinți din Zimbabwe înca mai considera pedeapsa fizica o soluție buna pentru a-și disciplina copiii.



Batarea cu bețe ca pedeapsa judiciara era permisa pâna acum pentru baieții sub 18 ani, prin Actul de Procedura și Evidența Penala și era…

Sursa articol: hotnews.ro

