Stiri pe aceeasi tema

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Un cutremur s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea. Conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la ora 01.22, și s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Tribunalul Dambovita a amanat vineri pentru a patra oara pronuntarea in dosarul fostului primar al municipiului Buzau din perioada 1996-2016, Constantin Boscodeala, trimis in judecata in 2014 pentru infractiunea de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. Potrivit site-ului Tribunalul Dambovita,…

- Cele mai lungi zile pentru fostul primar Constantin Boscodeala. Completul de la Tribunalului Dambovița care judeca dosarul Orizont nu a decis asupra unui prim verdict in cauza. Instanța a decis astazi amanarea pronunțarii pentru data de 7 martie. Este a treia amanare data de judecatori. Articolul Ce…

- Magistratii Tribunalului Dambovita ar putea da, astazi, o sentinta in Dosarul “Orizont”, in care a fost judecat fostul primar, Constantin Boscodeala. Pronunțarea a fost amanata de doua ori pana acum și a fost decisa de complet la cererea avocatilor inculpatilor si partii civile in vederea formularii…

- Executivul a aprobat crearea Agentiei Nationale pentru Cercetare si Dezvoltare, care va implementa politicile statului in domeniile cercetarii, inovarii și dezvoltarii, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare si protocol a Guvernului. In același timp, autoritatea va gestiona fondurile pentru realizarea…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Magistratii Tribunalului Dambovita ar putea dicta astazi sentinta in Dosarul “Orizont” in care a fost judecat fostul primar, Constantin Boscodeala. Pronuntarea a fost amanata la ultimul termen pentru astazi, la cererea avocatilor inculpatilor si partii civile in vederea formularii de concluzii scrise.…

- La Tribunalul Dambovita s-ar putea pronunta astazi o prima sentinta in celebrul dosar „Orizont“, in care fostul primar al Buzaului, Constantin Boscodeala, este judecat pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in legatura cu trecerea ilegala a unui teren folosit de Statiunea de Cercetare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani…

- In prima instanța, cei doi au primit condamnari de 8 și respectiv 5 ani de inchisoare. Va reamintim, Cosma Junior este cel care a iscat scandalul inregistrarilor din justiție. Judecatorii vor da o sentinta definitiva in acest caz la data de 5 martie.

- Stelian Fuia a fost eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat, in 2016, la trei ani de inchisoare in dosarul „Fundulea”. Decizia instanței in cazul fostului ministru al Agriculturii este definitiva și cu aplicare imediata. Magistrații Tribunalului Constanța au judecat contestația formulata de Stelian…

- Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva. In iunie 2016, fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia a fost condamnat definitiv de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu executare, intr un dosar in care…

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau a primit solicitari ferme din partea mai multor rețele de magazine pentru comercializarea de soiuri de legume exotice, cu forme și culori atipice, cum ar fi roșiile tigrate, vinetele albe, castravetele anti-diabet, kiwano sau ardeii iuți multicolori,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat finalizarea cercetarilor intr-un caz de agresiune cu consecinte foarte grave, petrecut in vara anului trecut, in plin centrul Sucevei. Atunci, Alexandru Iulian Tablan, in varsta de 30 de ani, fiul fostului primar din Siret, Vasile ...

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar Constantin Boșcodeala iși va afla sentința pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, președintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovița a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca și sa dea o prima soluție in aceasta…

- Un cutremur cu magnitudine 3,2 a avut loc duminica, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 0:32, la o adancime de 127,6 kilometri, titreaza News.ro. Vineri, tot in Buzau, s-a produs un seism cu magnitudine…

- Angajatorii din IT vor trebui sa creasca salariile brute cu 20%, fata de nivelul din luna decembrie 2017, pentru a beneficia de prevederile noului proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), sustine Claudia Sofianu, partener EY Romania. "Concret, masura…

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- Bespoke Events va invita joi, 8 februarie, la Hotel Internațional din Iasi, pentru a lua parte la un important eveniment de business și networking, Bespoke Business Networking, eveniment adresat tuturor celor interesați de atragerea mai multor clienți sau parteneri de afaceri, celor care doresc sa dezvolte…

- Aparatele au inregistrat, sambata dimineața, primul cutremur in județul Buzau de luna aceasta. Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in apropierea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 83 29 ianuarie 2018 a fost publicata Decizia nr. 3 din 8 ianuarie, emisa de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Defcea, judetul Constanta.Concesiunea miniera de exploatare…

- CONTRE…Fiul fostului primar de la Poienesti a primit locul de veci cerut ca urmare a calitatii de erou al Revolutiei, insa a fost facut KO de un consilier. Scene amuzante la Consiliul Local Vaslui, unde un consilier de la PSD, Zoe Popescu, s-a impotrivit ca fiul fostului primar de la Poienesti, celebrul…

- Piața imobiliara buzoiana va cunoaște o revigorare semnificativa odata cu ridicarea, in viitorii ani, a unui cartier de blocuri pe strada Frasinet. Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei vinde un teren de aproape șapte hectare situat intre Kaufland și Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare in Legumicultura,…

- Consilierii locali au fost solicitați luni, la ședința ordinara a deliberativului municipal, sa tranșeze, printr-un aviz de oportunitate, disputa dintre Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, pe de o parte, și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultura, de cealalta, pe tema constuirii unui…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in...

- Kokkai Comimpex SRL a apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumita de o licitatie organizata de Primaria Comunei Corbu avand ca obiect "Servicii de paza la institutiile situate pe raza comunei Corbuldquo;. SC Kokkai Comimpex SRL, reprezentata conventional prin avocat…

- Inceputul anului 2018 continua tradiția ultimilor ani și pe 10 ianuarie a avut loc un nou termen in procesul dintre CSA Steaua și Gigi Becali. In startul anului a avut loc termen in procesul in care Armata ii cere 37 de milioane de euro lui Gigi Becali, patronul FCSB fiind acuzat ca a folosit marca…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- Avocatul lui Radu Mazare a vorbit in exclusivitate la Antena 3, in emisiunea Esențial, despre situația fostului edil al Constanței. Acesta a susținut ca fostul primar nu avea interdicție de a parasi...

- In conformitate cu legislația in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajați ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art. 60 din…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…

- Achitat pentru o fapta de abuz in serviciu și condamnat pentru altele trei, din care una de abuz in serviciu si doua de conflict de interese, de catre Judecatoria Șimleul Silvaniei, fostul primar al comunei Chiesd, Ioan Catana si-a aflat, zilele trecute, pedeapsa definitiva. Magistratii Curtii de Apel…

- Barsony Gligor, ucigașul fostului primar din Lunca Mureșului, Ioan Rusu, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare și 300.000 de lei daune morale de catre Tribunalul Alba. Sentința a fost pronunțata miercuri, 20 decembrie 2017. Aceasta este prima decizie in dosarul crimei de la Lunca Muresului, putand…

- Tribunalul Alba a pronuntat miercuri, 20 decembrie, prima decizie in dosarul crimei de la Lunca Muresului. Inculpatul trimis in judecata pentru infractiunea de omor, Barsony Gligor, a fost condamnat la pedeapsa de 30 de ani de inchisoare.

- Tribunalul Alba se va pronunta in 21 decembrie fata de contestatia la executare depusa de Mircia Muntean, fostul primar al Devei, condamnat in aprilie 2017 la sase ani de inchisoare intr-un proces in care a fost acuzat ca a provocat un accident rutier in Deva, o pedeapsa la care s-a adaugat o condamnare…

- Cercetatorii clujeni vor sa extraga vitamina C din patrunjel O echipa de cercetatori de la un institut din Cluj a initiat un proiect de extractie a vitaminei C din patrunjel, planta care contine de patru ori mai multa vitamina decat portocala, o astfel de solutie de imunizare a organismului fiind mult…

- Studiul va contribui la risipirea dubiilor referitoare la eficienta terapiei cu receptori de antigen chimerici (Car-T) si va consolida increderea investitorilor in companiile care dezvolta tratamente de acest tip, explica cotidianul Financial Times. Terapia Car-T consta in extragerea unor…

- La scurt timp dupa aparitia unei inregistrari, din cauza careia Pomohaci s-a ales cu dosar penal pentru tentativa de corupere a unui minor, se pare ca cei care il acuza pe preot s-au inmultit. Daca initial a fost vorba de o singura victima care a depus plangere impotriva fostului preot, iata…

- Patru cutremure au avut loc, azi noapte, in zona seismica Vrancea, cel mai mare avand magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora 00:15, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

- NEATENTIE… Velu Guzganu, din comuna Suletea, fratele fostului primar al comunei, a ajuns la spitalul din Barlad dupa ce instalatia electrica de brad a facut un scurtcircuit. A reusit sa o arunce, dar a cazut chiar pe un fotoliu care imediat a fost cuprins de flacari. Pentru ca focul sa nu se extinda,…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Gospodarirea inteligenta, dar și facilitațile pe care le ofera resursele naturale ale Covasnei, fac din aceasta un oraș frumos, in continua dezvoltare. Covasna nu mai are nevoie de o prezentare amanunțita, intrucat renumele sau de stațiune balneoclimaterica a inceput deja sa depașeasca granițele țarii.…

- Fostul director al Muzeului de Istorie Constanta Constantin Chera a fost achitat joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce prima instanta il condamnase la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, aceeasi decizie de achitare fiind luata si in cazul fostului director…