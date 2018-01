Tribunalul constitutional permite investitura lui Carles Puigdemont, insa o conditioneaza

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constitutional nu s-a pronuntat privind blocarea candidaturii lui Carles Puigdemont si investirea ca presedinte al Generalitat, insa a impus - ca masura de precautie - suspendarea plenului daca fostul lider si aspirant la acelasi post nu se prezinta in Parlament sau va incerca sa fie investit…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- PNL a declarat, marti, ca admiterea partiala de catre CCR a sesizarilor pe o prima lege din pachetul privitor la Justitie permite vot de respingere de ansamblu in Parlament, afirmand ca este regretabila decizia Curtii de a nu sesiza Comisia de la Venetia, potrivit unui comunicat transmis MEDIAFAX.

- Pablo Llarena, judecator al Curtii Supreme spaniole, a respins cererea Procurorului General de a emite un mandat european de arestare impotriva fostului presedinte al Generalitat, Carles Puigdemont, potrivit Rador care citeaza Rai News si Le Soir.

- „Deputatul Tripa a transmis astazi ca a intervenit la Ministerul Turismului ca proiectul strategic pe drumurile transfrontaliere sa fie concurat de un alt proiect, intamplator (sau nu) chiar din orasul unde locuieste Florin Tripa, Ineu. Asta inseamna ca este foarte posibil sa nu mai ramana bani pentru…

- Carles Puigdemont, liderul aliantei Junts per Catalunya, presedintele demis al Generalitat, insista ca poate conduce Catalonia de la Bruxelles, bazandu-se pe noile tehnologii, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Vineri dimineata, el a facut declaratii la Catalunya Radio, subliniind ca este…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa…

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- Tudor de la Fly Project, urmarit de DIICOT pe contul de socializare. Artistul a postat un mesaj amuzant pe contul de Facebook, unde le-a marturisit fanilor, ce a pațit. Tudor Ionescu a primit o notificare pe o retea de socializare conform careia „Diicot Oficial” ii urmareste activitatea. Prietenii virtuali…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni ca "solutia decenta" pentru Romania ar fi aceea a alegerilor anticipate, insa considera ca este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD". "Este o miza importanta pentru Romania…

- La puțin timp dupa depunerea demisiei de onoare, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook, in care anunța ca se va intoarce in Parlament unde se va implica in mod special pentru dezvoltarea județului Buzau. „Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Decizia UDMR de a semna rezoluția de autonomie genereaza reacții virulente din partea PSD. Deputatul PSD, Razvan Rotaru, propune schimbarea legii electorale in așa fel incat un partid sa fie obligat sa treaca pragul electoral de 5% in toate județele țarii, nu doar in anumite zone. O astfel de modificare…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- In Republica Moldova, de la 1 ianuarie 2018, accizele la automobilele retro au fost reduse de citeva ori, iar ratele diferențiate au fost introduse in funcție de virsta mașinilor rare. Acest fapt este prevazut de politica fiscala pentru 2018 aprobata anterior de Parlament, care a intrat in vigoare la…

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- Regele Felipe VI a transmis, in mesajul sau de Craciun, ca nimeni nu isi doreste o Spanie „paralizata sau conformista“ si a facut apel ca noul Parlament sa respecte pluralitatea din Catalonia.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca niciun articol din cele trei legi adoptate de Parlament ar putea afecta independenta justitiei. El mai spune ca Uniunea nu a negociat nimic cu PSD.

- Partidul de centru antiindependentist Ciudadanos conduce cu 25,29- din voturile exprimate si este creditat cu 35 de mandate. Partidul separatist Junts Per Cataluna - care-l sustine pe presedintele demis Carles Puigdemont - a obtinut 22,1- din sufragii in acest stadiu si 34 de mandate, potrivit numatorii…

- Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi de o colega de la USR, Tariceanu a spus: "Nu am asistat la acest episod, dar nu am sa va ascund un lucru. In Senat si in Parlament asistam de ceva vreme la un comportament cum eu nu…

- Scandalul din Parlament s-a lasat și cu o plângere. Florina Presada de la USR ar fi fost înjurata de un senator PSD. „Domnul Brailloiu a avut o ieșire, va avea o plângere, pur și simplu m-a înjurat nu vreau sa reproduc aici. Vom face plângere catre Biroul…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- "Din analizele pe care le-am facut pana in momentul de fata, nu cred ca vom avea nicio problema si cred ca ati remarcat ca in momentul de fata deja am depasit veniturile prognozate in legea bugetului si incasarile noastre sunt peste 100- pe anul 2017. Este depasita suma prevazuta in legea bugetului…

- Curtea de Apel București (CAB) a anulat recent autorizațiile de construire a hidrocentralei care ar fi distrus Jiul, chiar in inima parcului național. Continuarea lucrarilor devine astfel ilegala. „Este o victorie importanta pentru natura și pentru oameni. Nicio autoritate a statului roman nu a fost…

- „Lumea de mâine nu poate exista fara morala, fara credința și fara memorie” (Regele Mihai I al României) Zilele acestea sunt triste pentru întreaga Țara. Bucuria sarbatorilor creștine, care se apropie, este prea mult umbrita de moartea…

- In Republica Moldova, statul va putea achiziționa noi emisiuni de acțiuni ale bancilor sistemice in vederea vinzarii lor ulterioare catre investitori strategici. Acest lucru este prevazut de modificarile aprobate de Parlament la Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice, care…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Protest spontan in Piata Victoriei, fata de legile justitiei si amendamentele la Codurile penale, proiecte care vor fi dezbatute maine, in Senat si, respectiv, in comisia speciala condusa de Florin Iordache.Un flashmob care are loc in Piata Victoriei, organizat pe retelele de socializare, la care participa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. ”Ii rog pe cei care sunt…

- Comisiile de buget-finante din Parlament au adoptat, vineri, raport favorabil pentru proiectul bugetului asigurarilor sociale pentru 2018, ministrul de Finante, Ionut Misa, precizand ca nu sunt bani pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie, masura urmand sa intre in vigoare de la 1 iulie.…

- Cand si-a ridicat poalele in fata natiunii, Cosette nu a facut vreun gest obscen, de natura a sidera lumea civilizata, atata cata a mai ramas. Nu, Cosette Chichirau si-a aratat doar puterea si priciperea de a-i sfida pe toti, fara deosebire. De a face circ din neputinta de a se exprima diplomatic. De…

- Comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite remis luni a uimit pe toata lumea prin vehementa sa. Oficialii americani le-au cerut celor din Parlament sa nu se atinga de legile justitiei si sa nu le schimbe in niciun fel. Reactia lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost extrem…

- Dezvaluiri extrem de importante le face Chris Terhes, Romanian Community Coalition, unde reda ceea ce i-au raspuns mai multi oficiali de la Departamentul de Stat SUA: „Tuturor celor cu care am vorbit le-am cerut sa spuna concret care "propuneri" din actualele proiecte aduc atingere independentei justitiei…

- Alegerile regionale ce se vor desfasura pe 21 decembrie in Catalonia vor permite "ratificarea" vointei catalanilor de a trai intr-un stat independent, a declarat sambata, in Belgia, presedintele destituit al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Carles Puigdemont, prezentandu-si lista de candidati,…

- Spania analizeaza modificari constitutionale care ar permite regiunilor sale sa desfasoare referendumuri de independenta in viitor, insa decizia amendarii legii fundamentale ar trebui luata printr-un vot la nivel national, a declarat ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis (foto). "Noi…

- 'Noi am creat o comisie in parlament pentru a explora posibilitatea amendarii Constituției spre a putea raspunde mai bine aspirațiilor unora dintre catalani', a declarat Dastis pentru BBC. 'Admitem ca exista o situație politica ce merita sa fie analizata, dar, in orice caz, este clar ca decizia…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

