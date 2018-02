Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a primit inca 30 de zile de arest la domiciliu. Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti, nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti si-a motivat decizia privind arestul la domiciliu al medicului Mihai Lucan. Instanta a aratat ca "in cauza, exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii Lucan Mihai a savarsit infractiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiva.”Tribunalul…

- Fostul deputat Victor Socaciu s a prezentat in aceasta dimineata la DIICOT, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres.ro. Victor Socaciu a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si…

- Fostul deputat Victor Socaciu s-a prezentat luni dimineata la DIICOT, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Victor Socaciu a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si Transplant Renal…

- Victor Socaciu a fost supus in anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca de catre medicul Lucan. Recent, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile…

- Controversatul medic Mihai Lucan a ajuns în aceasta dimineata la Curtea de Apel București, acolo unde se judeca cererea de arestare. Procurorii antimafia îl vor dupa gratii pe chirurgul acuzat ca a devalizat Institutul de Transplant Renal din Cluj Napoca.

- Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar. Aceeasi masura a fost luata si fata de fiul lui Mihai Lucan, precum si fata de Dan Emil Fofiu Sanpetreanu, director la Institutului de…

- DIICOT sustine ca dispozitivul de interceptare ambientala, descoperit de medicul Mihai Lucan in autoturismul pe care il utiliza, a fost instalat in baza unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala. 'In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit…

- Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat ”cu respectarea normelor de procedura…

- Medicul Mihai Lucan (foto) de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca a depus o plangere penala impotriva procurorului DIICOT care instrumenteaza dosarul sau, Marian Delcea, pe care il acuza de infractiuni de compromitere a intereselor justitiei, prevazuta de art. 277 din noul Cod…

- Deputatul Emanuel Ungureanu este cel care l-a denuntat pe medic la DIICOT, iar in urma acestui denunt Lucan a fost pus sub acuzare pentru delapidare. Mihai Lucan sustine in plangere ca Emanuel Ungureanu a dat jurnalistilor informatii 'trunchiate si manipulatorii', cu scopul de a crea o 'presiune…

- Speța -mai exact acuzațiile aduse- in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, procurorul DIICOT Marian Delcea a cerut arestarea celui mai mare chirurg roman, Mihai Lucan,…

- Dosarul Lucan. Ungureanu o sa depuna o lista cu toti consilierii locali care ar fi favorizat clinica Lukmed Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat ca a avut, marti, o noua discutie cu procurorii DIICOT, in care a adus noi acuzatii medicului Mihai Lucan, precum si primarului de Cluj-Napoca,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti sustine ca nu se verifica acuzatia procurorilor DIICOT privind transferul ilegal al unui aparat performant de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la...

- Emil Boc va fi citat din nou de procurorii DIICOT Emil Boc. Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT îl vor cita din nou pe primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, în dosarul în care chirurgul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Emil Boc era asteptat astazi la sediul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca nu a fost citat de DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. "Cu privire la informatiile aparute in media centrala referitoare la citarea primarului Emil Boc de catre DIICOT Bucuresti,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT pentru delapidare, a fost ajutat de Emil Boc cu o concesiune pentru clinica Lukmed, iar in schimbul acestui ajutor actualul primar din Cluj-Napoca ar fi fost operat. Ungureanu, care s-a prezentat miercuri…

- Jurnalul lui Lucan. Sistem de protecție format din judecatori, procurori și angajați SRI Procurorii au descoperit asupra medicului clujean Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem…

- Medicul Mihai Lucan a fost retinut de DIICOT, dupa ce a fost audiat mai multe ore in sediul parchetului, in dosarul in care exista suspiciuni ca medicul, alaturi de alte persoane, ar fi folosit bunurile Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca in favoarea unei firme private.

- * Senatul a adoptat, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. * Medicul Mihai Lucan a fost adus la sediul central al DIICOT din Capitala,…

- Medicul urolog Mihai Lucan și fiul acestuia Valerian Ciprian au fost aduși la sediul central al DIICOT, dupa ce casa acestora a fost percheziționata de procurorii de la crima organizata, intr-un caz de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT ii acuza pe cei doi dar și pe Dan Emil…

- În acelasi dosar au fost retinute pentru 24 de ore doua persoane, Dan Emil Fofiu-Sânpetreanu, director administrativ în cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, si Rodica Sanda Baciu, directorul economic în cadrul institutului. DIICOT…

- Acesta este cercetat impreuna cu fiul sau și un alt angajat al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR) pentru constituire in grup infracțional și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Astazi se deruleaza un nou episod in scandalul legat de devalizarea ICUTR Cluj,…

- BREAKING NEWS Perchezitii DIICOT in Cluj intr-un dosar de delapidare. Vizat este si medicul Mihai Lucan Cinci perchezitii au loc, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, prejudiciul depasind 5 milioane de lei. Printre cei vizati este si medicul Mihai Lucan. Politistii…