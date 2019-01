Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a condamnat-o miercuri pe Flori Dinu, directorul general al companiei Hexi Pharma, la 3 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. In acelasi…

- Tribunalul București a decis, miercuri, condamnarea companiei Hexi Pharma, acuzata ca a comercializat dezinfectanți diluati, la o amenda penala de 2.600.000 lei, judecatorii dispunand dizolvarea societatii.Directorul firmei, Flori Dinu, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare.…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa-i plateasca deputatului PSD Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei, dupa ce liderul liberal l-a acuzat pe presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor ca este "omul companiei Gazprom" si "torpileaza" constructia…

- Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, și Ioan Bendei, administratorul firmei RCS/RDS, au fost condamnați, marți, de Tribunalul București la cate 4 ani de inchisoare in dosarul privind vanzarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal. Decizia nu e definitiva.Fiul…

- In prag de Craciun, Tribunalul Bucuresti a dat o sentinta greu de digerat pentru Clubul Sportiv Municipal Targoviste. Instanta s-a pronuntat in cazul litigiului deschis de fostul antrenor al echipei de baschet George Dikeolakos, care s-a despartit cu scandal in 2012 de club.