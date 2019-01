Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, inceperea judecarii dosarului Tel Drum, in care Petre Pitiș și Mircea Vișan, reprezentanți ai societatii, sunt acuzati de frauda cu fonduri europene. Hotararea nu este definitiva."Constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu, a administrarii…

- Tribunalul Bucuresti a decis joi sa fie retrimis la DNA dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina.Initial, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Inalta Curte de Casatie…

- Din cauza sarbatorilor?! Tribunalul București a amanat, luni, din nou, pronunțarea privind legalitatea rechizitorului intocmit in dosarul Tel Drum, urmand ca o decizie sa fie anuntata pe 28 decembrie. Magistrații ar fi urmat sa decida daca incep judecata propriu-zisa, insa este a doua oara cand este…

- Zi tensionata la Tel Drum. Conducerea companiei așteapta decizia magistraților care vor stabili daca se va incepe judecarea pe fond a dosarului in care Petre Pitis, Mircea Visan si Neda Florea au fost trimiși in judecata pentru ca ar fi cheltuit 12 milioane de lei pentru o stație de asfaltare , care…

- Situatie mai rar intalnita, la Tribunalul Bucuresti: dosarul Tel Drum, trimis de DNA in judecata in decembrie 2017, a avut luni al 16-lea termen de camera preliminara, iar judecatorii au decis amanarea pronuntarii pentru 17 decembrie. Astfel, abia peste o saptamana, la al 17-lea termen, s-ar putea…

- Tribunalul Bucuresti solicita DNA sa comunice daca SRI a furnizat probe in dosarul "Belina", in care Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este judecata pentru abuz in serviciu.Decizia instantei a fost luata la cererea avocatilor care o apara pe Sevil Shhaideh in…

