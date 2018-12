Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost achitat definitiv, marți, de judecatorii Curții de Apel București, dupa ce, inițial, fusese condamnat la șapte ani de inchisoare. Tribunalul Bucuresti a decis, pe 26 iunie 2016, condamnarea in prima instanta a lui Dumitru…

- Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost achitat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la delapidare cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala, in legatura cu vanzarea drepturilor de televiziune…

