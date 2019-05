Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Directiei Nationale Anticoruptie a cerut, luni, la ultimul termen din dosarul lui Sorin Oprescu de la Tribunalul Bucuresti, inchisoare cu executare pentru fostul primar al Capitalei, lasand la aprecierea instantei limitele pedepsei. Oprescu a fost cercetat pentru mai multe ...

- Procurorul a cerut, luni, la ultimul termen din dosarul lui Sorin Oprescu de la Tribunalul Bucuresti, inchisoare cu executare pentru fostul primar al Capitalei, lasand la aprecierea instantei limitele pedepsei. Oprescu a fost cercetat pentru mai multe fapte de coruptie.

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Nicolae Iustin Urdea, fostul primar al comunei Limanu, judetul Constanta, a fost condamnat, in prima instanta. La Curtea de Apel Constanta a fost inregistrat apelul, iar pe 2 mai instanta a amanat…

- Curtea de Apel Timisoara a emis vineri prima sentinta din dosarul în care fostul sef al Politiei Române, Liviu Popa, si mai multi politisti au fost trimisi în judecata pentru fapte de coruptie.

- Curtea de Apel Timisoara a emis vineri prima sentinta din dosarul in care fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, si mai multi politisti au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar, Liviu Popa si judecatorul Ovidiu Galea au primit un avertisment pentru ca au omis sa mentioneze…

- Marian Neacsu, fostul secretar general al PSD si actual membru al Pro Romania, s-a prezentat miercuri la DNA. Acesta ar fi citat ca martor in dosarul in care Mircea Draghici, trezorierul PSD, este acuzat ca ar fi delapidat subventiile primite de PSD. „Sunt martor intr-un dosar din anul 2019”, a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030, informeaza Agerpres.roActul normativ prevede ca grupa mare din invatamantul prescolar, invatamantul…

- Valentin Dorobanțu a fost numit in functia de director general al CFR Calatori, functie pe care a mai detinut-o, dupa ce in ultima perioada a ocupat funcția de director general adjunct al CFR SA, responsabil...