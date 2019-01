Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis, luni, inceperea judecarii pe fond in dosarul "Belina", in care Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este acuzata de abuz in serviciu."Constata legalitatea sesizarii instantei, legalitatea administrarii probelor si efectuarii actelor…

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Graziela Vajiala, a fost eliberat joi din functie, la cerere, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Tot joi, Graziela Vajiala a fost numita vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania,…

- In anul 2018, dotarile Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Brașov s-au imbunatațit considerabil, grație fondurilor de 3,2 milioane de lei alocate de Consiliul Județean Brașov. Potrivit directorului medical dr. Liviu Muntean, pentru achiziția de echipamente medicale Spitalul Clinic de Copii a dispus…

- Instanța a respins cererea procurorilor de a-i prelungi arestul fostului executiv, care a fost arestat impreuna cu Carlos Ghosn, fost președinte și CEO al producatorului de automobile japonez.Kelly a parasit Centrul de Detenție din Tokyo cu avocatul sau, Yoichi Kitamura, in jurul orei 10:45…

- Nicolae Nasta a fost numit sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din cadrul Ministerului Apararii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, acesta a fost…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni sa amane pentru saptamana viitoare o decizie cu privire la trimiterea in judecata a dosarului TelDrum. Astfel, abia pe 17 decembrie, s-ar putea decide daca judecata propriu-zisa poate sau nu sa inceapa.

- Victor Micula revine in functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care il eliberase din acest post in ianuarie 2018.Printr-o decizie a premierului Dancila publicata miercuri in Monitorul oficial, Victor Micula a fost numit…