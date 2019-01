Stiri pe aceeasi tema

- Timisorenii de la Baraka s-au intors acasa dupa prima experienta artistica in Bucuresti. Controvesatii artisti au tulburat apele in Capitala. Expozitia lor de la Atelier 35 (din centrul vechi) s-a lasat cu politie, cu isterie generala si cu amenintari.

- Reprezentantii protestatarilor din Miscarea „Vestelor galbene” au anuntat ca nu vor mai participa la intalnirea cu prim-ministrul Edouard Philippe programata pentru marti, dupa ce au primit amenintari cu moartea de la mai multi protestatari violenti, relateaza BBC.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata a firmei Hexi Pharma, pentru evaziune fiscala, si a doua persoane fizice, administratori ai unor firme, Miron Panaitescu și Attila Erdei. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București. Fața de CPS Chemical &…

- Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 – 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca, se arata intr-un raspuns al DNA trimis AGERPRES. ‘Procurorii…

- „Procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale importante de la statul roman. Dosarul s-a constituit in anul…

- Au trecut aproape 7 ani de la accidentul din ianuarie 2012, in care Mircea Lucescu, 73 de ani, a fost implicat intr-o coliziune cu un tramvai pe Bulevardul "Vasile Milea" Din București. Libertatea a luat legatura cu Marian Bartoc, vatmanul care conducea tramvaiului implicat in accidentul cu Mircea Lucescu.…

- Marian Bartoc, 54 de ani, vatmanul care l-a lovit cu tramvaiul pe Mircea Lucescu in iarna lui 2012, in timp ce "Il Luce" intorcea masina pe linia de tramvai, a vorbit acum despre clipele prin care a trecut. In continuare lucreaza la STB, pe linia 1. Actualul selectioner al Turciei, acum...

- Procurorii DNA au trimis-o in judecata pentru luare de mita pe judecatoarea Elena Burlan de la Tribunalului Bucuresti. Procurorii o acuza ca in perioada 2009 -2010 ar fi primit mita 63.000 de euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti.