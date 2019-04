Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Argeș a admis vineri, 5 aprilie, cererea de suspendare a ordinului emis de prefectul județului. Cornel Ionica va reveni în funcția de primar al municipiului Pitești, începând de azi.

- Cea mai titrata Academie de Fotbal din Moldova este in criza. Antrenorii celor peste 500 de copii care se antreneaza la baza de pe strada Butucului au anunțat sistarea ativitații lor pe un termen nelimitat.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș au desfașurat, in cursul zilei de astazi, o percheziție pe raza municipiului Pitești, intr-un dosar penal cu un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei. Din cercetarile…

- Primarul Municipiului Pitești a fost demis, dupa ce a fost gasit incompatibil de Agenția Naționala de Integritate (ANI)."In temeiul art 26 din Legea 340/2004 republicata, s-a emis ordin prin care se constata incetarea de drept, inainte de termen, a mandatului de primar, conform legii 176/2010,…

- In aceasta dimineata, prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, a semnat ordinul de incetare a mandatului pentru Cornel Ionica, primarul Pitestiului. Ionica poate contesta acest ordin emis de prefect in termen de 10 zile. Daca instanța va suspenda ordinul, Ionica va reveni in funcția de primar. ”In…

- Prefectul Emilian Dragnea a semnat in aceasta dimineata ordinul de incetare al mandatului primarului Cornel Ionica. Pe 28 septembrie 2018, Cornel Ionica a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI l-a gasit in 2016 in conflict de…