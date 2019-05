ARAD. La penultimul termen al procesului – care a avut loc la 1 aprilie – in care medicul psihiatru Delia Podea este judecata pentru luare de mita, Tribunalul Arad a solicitat declasificarea informațiilor furnizate de SRI. Procesul medicului nu este public, astfel ca nici presa și nici alta persoana interesata nu are acces la ceea ce se intampla in spatele ușii salii de judecata. Urmatorul termen a fost stabilit pentru luni, 13 mai pentru audierea primilor 10 martori solicitați in aparare, potrivit portaljust.ro. La termenul de ieri, dupa audierea martorilor, s-a dispus amanarea…