Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters.

Noua instanta va gestiona procesele in care sunt implicate entitati guvernamentale si care in prezent sunt gestionate de tribunalele generale, se arata in proiectul de lege postat pe website-ul legislativului ungar si care va fi dezbatut mai tarziu in cursul acestui an. Judecatorii acestei instante vor fi desemnati de ministrul justitiei…