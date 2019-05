Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce Franta cu scorul de 2-1, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o dramatic pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup. Halep a castigat dupa aproape trei ore de joc (2 h 57 min) in fata numarului…

- Victoria impotriva lui Marius Copil nu este surprinzatoare, a declarat, la finalul meciului castigat cu 6-4, 7-5 in Cupa Davis, tenismanul Benjamin Lock, jucatorul nationalei Zimbabwe. Acesta a spus ca a intrat in teren motivat de faptul ca nu este favorit, stiind ca in sport se poate intampla orice.…

- Simona Halep a urcat un loc in clasamentul mondial al jucatoarelor de tenis,fiind pe locul 2, dupa victoria austaliencei BARTY in finala de la Miami. Pliskova, daca ar fi caștigat finala urca pe locul 2. Partida...

- Mercedes și-a adjudecat victoria in Marele Premiu al Australiei prin Valtteri Bottas, in timp ce Red Bull a reușit sa invinga Ferrari prin Max Verstappen, in ciuda faptului ca Scuderia era considerata favorita inainte de startul sezonului. In acest context, Sebastian Vettel anticipeaza ca toți cei șase…

- Luptatorul MMA Conor McGregor, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat, marti, pe Twitter, retragerea din activitatea sportiva, relateaza News.ro.Citește și: Razvan Marin este aproape de un transfer la Ajax Amsterdam pentru suma de 12 milioane de euro "Am decis sa ma retrag. Doresc succes…

- Lewis Hamilton tinteste victoria la prima cursa a sezonului de Formula 1.Pilotul britanic al echipei Mercedes, cvintuplu campion mondial, a obtinut primul pole position al sezonului. Campionul mondial en titre a fost cel mai rapid in sesiunea de calificari a Marelui Premiu al Australiei .

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic si-a continuat parcursul formidabil printr-o noua victorie in fata unei jucatoare de top, 6-3, 4-6, 6-3 cu Karolina Pliskova (Cehia), joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de 9.035.428…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Yokohama (Japonia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce intrecut-o in penultimul act pe Na-Lae Han (Coreea de Sud), a saptea favorita, cu 7-5, 7-5. Ruse (21 ani, 253 WTA) a obtinut victoria…