Triatlon: Constanteanca Antoanela Manac, cea mai buna clasare a sa la Europene, in intrecerea Elitelor (galerie foto)

- Calificarile Campionatului European de Tenis Individual de Vara U16, baieti ndash; editia 2019, vin pentru prima data la Constanta anul acesta.Competitia se tine in perioada 31 iulie 2august 2019 si este organizata de Asociatia sportiva Tenis Club Bright in colaborare cu Federatia Romana de Tenis.n…

- Echipa naționala Under 17 va participa saptamana ce vine la FOTE, iar mai apoi, in luna august la Campionatul European (care incepe la trei zile dupa intrecerea de la Baku). Lipsesc echipe importante, precum Norvegia, Rusia, Danemarca sau Germania, in timp ce Ungaria va participa cu un lot B, cel A…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, de la CS Farul, a repetat performanta de anul trecut, de la Campionatul European de la Cluj, cand a cucerit trei medalii in intrecerea cadetelor doua de aur la echipe si la simplu si una de bronz la dublu mixt .La editia din acest an a competitiei…

- Ionuț Radu, portarul naționalei de tineret a Romaniei, profita de vacanța și se relaxeaza la Mamaia. Dupa o evoluție de excepție la Campionatul European de Tineret, Ionuț Radu a venit in Romania pentru a se distra pe litoral. Capitanul Romaniei a fost fotografiat de Cancan petrecand alaturi de Ramona…

- Meciul care da startul noului sezon competitional, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Ligii 1, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Sebastian Coltescu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Arbitrul craiovean ii va avea alaturi ca asistenti pe Ovidiu Artene Vaslui…

- Desemnata si in 2018 "sportivul anuluildquo; de Federatia Romana de Triatlon, constanteanca Antoanela Manac a evoluat la ASTC Triathlon Asian Cup, intrecere gazduita de Cholpon Ata, o statiune din Kirghizstan aflata la cota 1.600. Valoroasa sportiva s a clasat pe locul secund, insa un aspect din timpul…

- Campioana mondiala Franta a fost invinsa de Turcia cu scorul de 2-0, sambata seara, intr-un meci din Grupa H a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Turcia a obtinut prima sa victorie din istorie in fata Frantei, prin golurile marcate de Kaan Ayhan (30) si Cengiz Under (40). …

- Selectionata Olandei, detinatoarea titlului, a castigat Campionatul European de fotbal rezervat jucatorilor sub 17 ani, pentru al doilea an consecutiv, invingand in finala, cu scorul de 4-2, reprezentativa Italiei, duminica la Dublin.