Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș s-a aprobat suspendarea cursurilor, din cauza ninsorilor abundente, in data de 15 ianuarie, la mai multe unitati de invatamant din judet. Este vorba de Școala Gimnaziala ”Dr. Teodor Mihali” Baia Mare, Școala Gimnaziala Vima Mica, structura Aspra…

- Sute de zboruri au fost anulate marti din cauza grevei personalului de securitate de la opt aeroporturi din Germania, estimandu-se ca cel putin 220.000 de pasageri vor fi afectati de aceasta actiune, potrivit asociatiei aeroporturilor germane ADV, informeaza site-ul de stiri The Local.

- Ministerul Sanatații atrage atenția ca, odata cu inceperea cursurilor in unitațile de invațamant, numarul cazurilor de imbolnavire cu afecțiuni de sezon ... The post Triaj in școli la prima ora de dupa vacanța appeared first on Renasterea banateana .

- Virusul gripal a facut prima victima din Romania. Un barbat din Galați a murit din aceasta cauza, iar alte 67 de cazuri de gripa au fost deja raportate. Un barbat de 53 de ani din judetul Galati a murit din cauza gripei, fiind primul deces din acest sezon, in conditiile in care au fost confirmate 67…

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti a solicitat, vineri seara, Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sarbu” Bucuresti sa sisteze internarile incepand de vineri, anunta Ministerul Sanatatii,informeaza Mediafax. “Conducerea DSPMB considera necesare instituirea unor masuri mai…

- Maternitatea Giulesti sisteaza internarile, dupa ce mai multi bebelusi au fost infectati cu stafilococ auriu, iar angajatii spitalului depistati ca purtatori vor fi scosi din activitate, a anuntat Ministerul Sanatatii in urma finalizarii unui control la unitatea spitaliceasca, efectuat alaturi de Directia…

- Opt unitati de invatamant din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile in care unitatile nu au incalzire. In alte trei institutii scolare elevii si profesorii tremura de frig, orele de curs fiind scurtate.

- Prefectul de Timiș, Eva Andreaș, a ieșit de la intalnirea care a avut loc la Ministerul Energiei cu toți factorii implicați: „Incepand de astazi se va relua furnizarea gazului in zona afectata. OMV iși asuma sprijinul activitații furnizorilor și distribuitorilor prin accesul la Sistemul…