Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fața trezorierul PSD, Mircea Draghici pentru utilizarea subvențiilor electorale in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate și delapidare. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt: In calitate de trezorier al unui partid,