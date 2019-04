Stiri pe aceeasi tema

- Trezorierul PSD, deputatul Mircea Draghici a fost audiat de DNA in dosarul in care procurorii anticorupție investigheaza modul in care PSD a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Iata ce acuzatii ii sunt aduse lui Mircea Draghici: La…

- Mai multe institutii de invatamant din judetul Ialomita au fost pagubite in urma unor transferuri ilegale de bani de catre un barbat, de 41 de ani, din Urziceni, care a fost retinut de politisti. Proximativ 191.000 de lei au fost trimisi in conturile unei firme, dar si ale unei intreprinderi pe care…

- Polițiștii bihoreni au finalizat cercetarile și au propus trimiterea in judecata a angajatului unei firme de curierat, banuit ca ar fi delapidat aproape 14.000 lei din banii de colete ai societații pentru care lucra.

- Doua femei, din satul Burca, comuna Vidra, au fost puse sub control judiciar intr-un dosar in care sunt cercetate pentru marturie mincinoasa, favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor. Acestea sunt nora si soacra, fiind banuite ca au incercat sa influenteze victimele si martorii intr-un…

- Parlamentul cipriot a votat vineri in favoarea legalizarii cultivarii si utilizarii de canabis in scopuri medicale, raliindu-se astfel mai multor tari membre din Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! De luna viitoare se vor majora alocațiile…

- Europarlamentarii au discutat despre utilizarea canabisului: lasati medicii sa prescrie astfel de medicamente! Europarlamentarii au adoptat, miercuri seara, la Strasbourg, o rezolutie privind utilizarea canabisului in scopuri medicale si fac apel la statele membre ale Uniunii Europene sa profite de…

- Fostul parlamentar bacauan Mihai Banu a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Vaslui, dupa ce a efectuat mai mult de o treime din pedeapsa de trei ani și jumatate decisa de Curtea Suprema. Luna trecuta, a fost eliberat și fostul ministru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- George Rusu a fost identificat si pus sub acuzare pentru utilizarea unei drone in apropierea unei piste, la numai cateva zile distanta de la atacul cu drone comis asupra aeroportului Gatwick care s-a soldat cu amanarea a peste 1.000 de zboruri. Romanul este acuzat de 'utilizarea unui aparat…