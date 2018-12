Stiri pe aceeasi tema

- Trezorierul PSD, deputatul Mircea Draghici, a anuntat joi ca a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la "abaterile disciplinare" savarsite de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care fac cercetari in doua cauze penale privind gestionarea fondurilor partidului.…

- Procurorii nou-inființatei Secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au trimis in judecata in prim magistrat. Fostul procuror DNA Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, a fost trimis in judecata…

- V. Stoica Vineri, 16 noiembrie, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a semnat un decret privind eliberarea din funcția de procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia a lui Daniel Bucur, ca urmare a condamnarii sale definitive pentru savarșirea unei infracțiuni. La inceputul lunii octombrie,…

- Protocolul incheiat intre Parchetul General și SRI in 2009 trebuie anulat deoarece incalca legislația drepturilor omului și adauga la lege, susțin avocații soției fostului deputat PSD Dorin Lazar Maior in cererea de chemare in judecata depusa la Curtea de Apel București, scrie Mediafax.Florina…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau a lui Ionel Sentes, consilier al procurorului general. Procurorul a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii. Seful statului a mai semnat…

- Judecatoarea Daniela Cimpoieru (foto), președinte al Judecatoriei Panciu, a fost sancționata disciplinar de catre Inspecția Judiciara, decizie confirmata de Inalta Curte, dupa ce Secția de judecatori a CSM o scosese basma curata. Decizia ICCJ este definitiva și va duce, conform informațiilor noastre,…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Parchetelor Militare au dispus, in ziua de 20 septembrie 2018, in cauza privind evenimentele violente din zilele de 10 si 11 august 2018 produse...

- Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei (fostul șef al instituției în timpul mitingului din 10 august), și actualul șef, Catalin Sindile, sunt puși sub acuzare în cazul mitingului din 10 august. Sebastian Cucos și Catalin Sindile sunt acuzați de complicitate…