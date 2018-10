Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat joi pe Facebook un nou text in care pledeaza pentru motiunea de cenzura, de acesta data argumentul fiind: “Sa-i luam pixul lui Dragnea”, el enumerand toate situatiile care implica o interventie la liderul PSD, pe care il numeste “Daddy”, asa cum aparea in stenograme…

- Totuși, vicepresedintele PSD, senatorul Adrian Țuțuianu, a susținut ca, miercuri seara, ca sunt 50 de parlamentari pe care se poate baza 100% tabara nemultumitilor din PSD. Tutuianu avertizeaza ca, daca Liviu Dragnea nu pleaca de la șefia partidului, e posibil ca partidul sa piarda guvernarea.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Buzau, ca problemele dintr-un partid nu se rezolva prin scrisori, ci ”fata in fata”, in interiorul partidului, referind- se la scrisoarea unor social democrati care ii cer demisia liderului PSD Liviu Dragnea. Prezent la Buzau la un eveniment…

- Trezorierul PSD și liderul PSD Online, Mircea Draghici și-a anunțat, pe pagina oficiala de Facebook, susținerea fața de Liviu Dragnea. Mircea Draghici considera ca „scrisoarea este mai degraba o lovitura incorecta aplicata intr-un moment ales prost”. El amintește, in finalul postarii, ca adevaratele…

- Președintele PSD Online, Mircea Draghici, care este și trezorierul partidului, a scris miercuri, pe Facebook, ca „adevaratele motive” din spatele scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea sunt legea offshore, referendumul pentru familie și legile justiției, iar schimbarea șefului PSD…

- Secretarul general al PSD Marian Neacsu considera ca scrisoarea semnata de Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu contine o serie de principii sanatoase privind actiunea politica a partidului, care au fost abandonate in ultima perioada. El propune ca documentul sa fie analizat de toate organizatiile…

- "Sambata, Comitetul Executiv al PSD m-a desemnat sa preiau coordonarea comunicarii online a partidului. Este o sarcina care ma onoreaza, chiar daca sunt conștient ca are un grad ridicat de dificultate", precizeaza deputatul PSD. "Dar am convingerea ca daca vom fi mult mai prezenți in spațiul…

- Pe jumatate de ecran, imaginea masinilor arborand steagul Romaniei pe strazile Europei. Pe cealalta, un sef de partid obosit, cu cearcane, incovoiat de resentiment, marind imaginar pensii, pentru ca el si ai lui sa scape de justitie, chiar daca vor fi dovediti vinovati. Cine e acasa si cine e strainul…