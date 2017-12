Trezorierul PSD acuza BNR ca isi depaseste atributiile solicitand partidului date legate de platile externe / Dan Suciu afirma ca e vorba de statistica

Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza BNR de imixtiune in treburile sale interne. Asta, dupa ce Banca Nationala i-a obligat pe social-democrati sa trimita rapoarte lunare cu toate platile externe efectuate. BNR spune ca face totul in scop statistic, iar toate documentele primite sunt confidentiale. PSD nu intelege insa de ce…

- Incepand cu ianuarie 2018, banii din Romania se schimba. Dupa ce a fost modificata stema Romaniei prin decret prezidential este obligatoriu ca si monedele si bancnotele din Romania sa fie inscriptionate cu noua stema. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a declarat ca primul lot va contine doar monede…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, o cotatie de 4,6401 lei pentru un euro, in crestere cu 0,38 bani (+0,08%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6363 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 1,04 bani în raport cu dolarul american, până…

- Reprezentanții Bancii Naționale au reacționat, dupa ce mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata BNR pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. Purtatorul de cuvant al instituției, Dan Suciu, a declarat…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,5 miliarde de euro la 31 octombrie (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat joi Banca Nationala a Romaniei.…

- In ciuda faptului ca in Comisia de Munca nu a fost aprobata suma de 65 de miliarde de lei pentru pensii, Olguta Vasilescu a anuntat ca nu vor exista probleme cu pensiile. "Pentru absolut toata lumea nu e vorba de autoritatea centrala, ci este vorba de tot ce inseamna ITM din teritoriu, casele…

- Senatorul PNL Florin Citu ii acuza pe Liviu Dragnea si Darius Valcov ca dau foc economiei si vine cu un scenariu sumbru pentru perioada urmatoare: ROBOR va depasi rata inflatiei. In caz contrar, spune el, lucrurile vor scapa de sub control. "Dragnea si Valcov dau foc economiei! La…

- Rata anuala a inflatiei a urcat în luna noiembrie la 3,23%, cel mai înalt nivel din august 2013, când a fost 3,67%. Prețurile de consum au continuat sa creasca în luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcând la 3,23%, de…

- Exercițiile militare de amploare efectuate de SUA și Coreea de Sud și amenințarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina ''un fapt stabilit'', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Purtatorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Banescu, a declarat la REALITATEA TV în cadrul emisiunii Realitatea spirituala ca proiectul Catedralei Mântuirii Neamului este cel mai coerent proiect și va fi gata pentru sfințire în

- "In luna decembrie vor primi diferentele rezultate in urma recalcularii aproape 16.000 de pensionari. Platile vor fi acordate incepand cu pensiile cele mai mici, procesul urmand sa continue in ordinea crescatoare a acestora. Pensiile platite in decembrie sunt cuprinse intre 540 si 7.000 de lei",…

- Premierul a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. In replica, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei, Dan Suciu, a zis:…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului. 0 0 0 0 0 0 Banca Nationala…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. Este reacția BNR dupa…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca Banca Centrala poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus, la Realitatea TV, ca este surprins de declaratiile primului ministru,…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, a declarat joi, la Sinaia, ca va propune bancilor ca in cazul creditelor oferite persoanelor fizice costul acestora sa nu mai fie "atat de puternic legat" de indicatorul ROBOR. "Ar fi de dorit ca la creditele pentru persoane…

- Purtatorul de cuvant al BNR explica motivele creșterii monedei EURO și ale ROBOR-ului Banca Nationala a cotat astazi moneda europeana la 4.6551 lei, iar leu a fost la cea mai scazuta cotatie din istorie in fata euro. ROBOR-ul a scazut astazi ușor, insa in ultimele saptamani a avut o ascensiune…

- Cetatenii romani care vor calatori, de la 1 decembrie, in Canada, pentru sederi de cel mult 6 luni, in scop turistic, nu vor mai avea nevoie de viza. Cei care intentioneaza sa ajunga in aceasta tara cu avionul vor trebui sa obtina, insa, in prealabil, o autorizatie electronica de calatorie – eTA. Purtatorul…

- Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina,…

- De anul viitor, ritmul de crestere al economiei romanesti "va incetini" Foto: wikipedia.org. Economia româneasca a avut în primele noua luni ale acestui an o crestere peste asteptari. România a înregistrat în trimestrul al III-lea al acestui an cel mai semnificativ…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri…

- Euro a atins vineri cotatia de 4,65333 lei pe piata interbancara, un nou record, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind revizuirea in crestere a inflatiei si a datelor privind avansul deficitului comercial. Acesta este cel mai mare nivel inregistrat pana in prezent…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat ca, din pacate, din cauza situatiei politice actuale din Republica Moldova nu pot fi realizate initiativele lui Igor Dodon, menite sa valorifice mai mult potentialul relatiilor moldo-ruse.

- Germania nu detine dovezi ca Saad Hariri este retinut, impotriva vointei sale, de catre Arabia Saudita si considera ca premierul libanez, care a demisionat saptamana trecuta, beneficiaza de libertate de deplasare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german, relateaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a…

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- Cartofii, ouale și fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in luna octombrie fața de luna precedenta, in timp ce, in categoria marfuri nealimentare, cele mai severe creșteri de prețuri au fost consemnate in cazul energiei electrice și termice și al combustibililor,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- „Tendinta este spre depreciere, cu cifre mai mici, dar de durata mai mare. Presiunea pe depreciere vine din deteriorarea balantei comerciale, exporturile cresc cu 9%, importurile - cu 11%, cu 12%. Deficitul comercial - chiar astazi s-au anuntat datele - a ajuns la opt miliarde de euro, se contureaza…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- In declaratia sa politica din aceasta saptamana, deputatul PNL Gavrila Ghilea a citat din informatiile statistice diseminate recent de Banca Nationala a Romaniei si Institutul National de Statistica, conform carora investitiile straine in Romania au depasit anul trecut 4,5 miliarde euro, nivelul…

- Scandalul care ii are ca protagonisti pe afaceristul Ion Tiriac si Banca Nationala a Romaniei pare ca ia amploare. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, iese la rampa dupa ce afaceristul a lansat atacuri dure si face un avertisment cu privire la posibila implicare a Guvernului in tot acest razboi.…

- Banca Nationala a Romaniei i-a raspuns dur lui Ion Tiriac, dupa atacurile afaceristului de marti privind proprietatea Arenelor BNR.Purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu, spune ca Tiriac a organizat gratis turneele de la Bucuresti pana in anul 2015, atunci cand a fost inchis Terenul…

- Cresterea preturilor a facut ca inflatia anuala sa atinga, luna trecuta, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei a urcat in septembrie la 1,8 la suta, de la 1,2 la suta cat era cu o luna inainte. Banca Naționala a Romaniei…

- Orice escaladare a tensiunilor in Peninsula Coreeana este inacceptabila, i-a transmis ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarului de Stat american, Rex Tillerson, in cursul unei convorbiri telefonice, luni, relateaza Reuters.

- Premierul britanic, Theresa May, a indicat in cadrul unui interviu ca Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, ar putea trece intr-o functie inferioara, dupa ce saptamana aceasta a intampinat o rebeliune din interiorul partidului sau, informeaza Reuters, citand presa britanica. May…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-a exprimat in favoarea normalizarii relațiilor in prezent tensionate cu Germania, intr-un interviu publicat sambata de revista germana Spiegel, citat de dpa. "Nu sunt motive de probleme între Germania și Turcia", a declarat…

- Cel puțin 19 persoane au decedat in urma unui grav accident petrecut in regiunea Vladimir din Rusia. Un autobuz plin cu pasageri a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit BBC, datele preliminarii ale anchetei arata ca autobuzul a avut probleme tehnice. Advertisement Cel…

- Valoarea investițiilor straine in județul Bacau au ajuns, anul trecut, la 142 de milioane de euro, care il situeaza abia pe locul al 32-lea intre cele 41 de județe și municipiul București – conform cercetarii statistice privind investițiile straine directe (ISD) facuta de Banca Naționala a Romaniei,…

- Ministrul de externe sarb Ivica Dacic a acuzat marți puterile mondiale de folosire a unor standarde duble prin refuzul de a accepta referendumul privind independența Cataloniei, dupa ce in 2008 ele au salutat separarea Kosovo de restul Serbiei.

- Euro a scazut pentru prima data la 4,58 lei dupa 25 de sedinte consecutive la 4,59 lei. Vineri, moneda europeana a atins din nou maximul ultimilor cinci ani - 4,5991 lei. Mai precis, leul nu mai atinsese o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481…

- Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica privind investitiile straine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetari statistice a fost determinarea soldului ISD in Romania la 31 decembrie 2016 si a fluxurilor (miscarilor)…