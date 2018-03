Trezorier american: SUA nu se tem de un razboi comercial Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in perioada 19 - 20 martie.



Un razboi comercial "nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta", a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Ministrii de Finante din cele mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) vor avertiza in aceasta saptamana cu cea mai puternica crestere economica globala din ultimul deceniu poate fi pusa in pericol daca guvernele vor recurge la protectionism comercial, transmite Bloomberg.Intr-un proiect…

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Statele Unite ale Americii asteapta un raspuns din partea Coreei de Nord, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, notand ca regimul de la Phenianul nu a mai transmis nimic de cand presedintele Donald Trump a acceptat propunerea unei intrevederi cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

- Decizia lui Donald Trump de a impune taxe suplimentare pe importurile de otel si aluminiu nu va ramane nepedepsita, avertizeaza oficialii europeni. SUA au trei luni la dispoziție pentru a exclude UE de pe lista țarilor carora li se aplica noile tarife – in caz contrar, Bruxelles-ul se declara hotarat…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- UE isi doreste sa evite escaladarea unui razboi comercial cu SUA, insa este pregatita sa riposteze si sa adopte contramasuri, in cazul in care SUA implementeaza planurile tarifare anuntate de Donald Trump, a afirmat, joi, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare.

- „In momentul acesta este doar inceputul pentru piata de RPA (Robotic Process Automation). Nu am atins nici 10-20% din piata globala. Noi credem ca vom construi o companie foarte mare. Investitorii considera ca mai putem creste de cel putin cinci-zece ori.“ Start-up-ul UiPath, specializat…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit, luni, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cincea oara in ultimul an. Acesta a declarat ca palestinienii ar urma sa se intoarca la masa negocierilor, insa in caz contrar, acesta a avertizat ca nu va exista pace.

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Procurorul special Robert Mueller a extins ancheta in cazul presupuselor contacte externe ale echipei presedintelui Donald Trump, fiind verificate legaturile lui Jared Kushner, ginerele si principalul consilier prezidential, cu investitori din China, afirma surse citate de CNN.

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Ministrii de Finante ai statelor Uniunii Europene vor organiza luni o dezbatere pe tema modalitatilor de diminuare a riscurilor cu care se confrunta bancile din spatiul comunitar, in cadrul masurilor pentru proiectul uniunii bancare, ce va include un sistem comun de garantii bancare.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

- Evaluat la peste 150 miliarde de dolari, Amazon devine cel mai valoros brand al lumii. Nici un brand din Europa Centrala și de Est nu a intrat inca in Global 500. Apple și Google nu reușesc sa țina pasul cu modelul de creștere al brandului Amazon. Totodata, brandurile din China au crescut ca pondere…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- "Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga lume", a spus miliardarul american de origine ungara la un eveniment care a avut loc joi in Davos, Elvetia. „Insa, consider ca acesta este un fenomen temporar care va disparea in 2020 sau chiar mai devreme”, a adaugat Soros, precizand…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Un "razboi" fara mila se desfasoara pe piata asistentilor virtuali in aceste zile in Las Vegas, unde a fost inaugurat, marti, un prestigios targ anual de produse electronice (CES), ai carui protagonisti sunt in principal companiile americane Amazon si Google, informeaza AFP. "Vocea este…

- In timpul unui discurs desfașurat joi, 4 ianuarie 2018 in fața unui numar de peste 7.000 de militari, președintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sale sa fie pregatita pentru razboi in orice moment și sa nu se teama de moarte.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- Un centru comercial din China, care anul trecut a devenit cunoscut pentru o statuie a unui cocos care semana cu Donald Trump, a repetat si anul acesta traditia, inaintea Anului Cainelui, cu o "opera" care-l reprezinta pe presedintele american in forma de patruped, informeaza AFP.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un centru comercial chinez, care s-a remarcat anul trecut cu o statuie a unui cocos care semana cu Donald Trump, a recidivat cu cateva saptamani inainte de Anul Cainelui cu o lucrare care prezinta un patruped in imaginea presedintelui american, relateaza AFP. Foarte comentata pe retelele…

- Un risc major de conflict intre SUA și China este dat de un factor mai puțin vizibil, explicat insa de un expert in politca externa din cadrul programlui Brooking. Marea Chinei de Est ar putea fi un motiv de razboi pentru cele doua dintre cele mai puternice puteri ale lumii. „In ciuda profilului mai…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…