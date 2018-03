Trenurile spre şi dinspre Constanţa, întârzieri din cauza chiciurei depuse pe liniile de cale ferată Trenurile IR 1585 si IR 1587 Bucuresti-Constanta circula cu intarzieri din cauza problemelor generate de conditiile meteo nefavorabile, respectiv a chiciurei depuse pe linia de inalta tensiune, informeaza CFR Calatori. Pe cale de consecinta, si trenurile IR 1586 si IR 1588 (formate din garniturile IR 1585 si IR 1587) de la Constanta la Bucuresti vor circula de asemenea, cu intarzieri. Potrivit sursei citate, se intervine cu locomotive Diesel. "CFR Calatori regreta situatia creata si asigura pasagerii ca ia toate masurile operative pentru asigurarea circulatiei feroviare in conditii de siguranta",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

