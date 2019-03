Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara pe relația Pitești – București se desfasoara, duminica, la ora transmiterii știrii, in conditii speciale, de tip cale libera, sub atenta supraveghere a personalului feroviar care dirijeaza traficul pe baza de comanda telefonica, a informat Compania Nationala de Cai Ferate CFR…

- O actiune greu de calificat a cauzat intarzieri, duminica, in circulatia trenurilor pe relatia Pitesti – Bucuresti si retur. Dupa ce “persoane necunoscute au taiat 6 cabluri de alimentare a instalatiei de dirijare a traficului pe relatia Titu – Ghergani, probabil in vederea sustragerii si valorificarii…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca circulatia feroviarape relatia Pitesti ndash; Bucuresti se desfasoara la aceasta ora in conditii speciale, de tip cale libera, sub atenta supraveghere a personalului feroviar care dirijeaza traficul pe baza de comanda telefonica.Potrivit CFR SA,…

- CFR este obligata de instanța sa plateasca despagubiri in valoare de peste 400.000 de euro unei femei care a fost mutilata in urma unui accident feroviar care s-a petrecut in gara Subcetate. Evenimentul a avut loc in anul 2014, in Gara Subcetate. A fost nevoie de mai bine de un an pentru ca Judecatoria…

- Compania Nationala CFR anunta ca, duminica dimineata, nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate pe reteaua feroviara, insa circulatia trenurilor este afectata de conditiile meteo nefavorabile, in jumatatea de sud a tarii, dar si la intrare in Capitala. Trenurile circula in conditii speciale pe…

- "Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca traficul feroviar in judetul Hunedoara este blocat la aceasta ora intre statiile Dobra si Holdea, dupa ce soferul unui autotren, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul…

- Compania Nationala de Aeroporturi anunta ca activitatea pe aeroporturile Henri Coanda si Baneasa - Aurel Vlaicu se desfasoara normal, dar in conditii de ninsoare, inregistrandu-se intarzieri de sub 30 de minute la unele curse din cauza operatiunilor de degivrare.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR ndash; SA a incheiat un contract de servicii cu societatea Viosil Instalconstruct SRL. Valoarea contractului este de 66.903,6 lei. Denumirea contractului este "service si reparatii la centralele termice cu puteri sub 70 kw si instalatii termice aferente, aflate pe…