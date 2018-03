Stiri pe aceeasi tema

- Patru trenuri anulate din cauza vremii nefavorabile Patru trenuri InterRegio care circula fara oprire pe ruta Bucuresti - Constanta si retur au fost anulate astazi din cauza vremii nefavorabile. Pasagerii pot calatori pe acest traseu cu celelalte garnituri din programul de transport,…

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- 11 trenuri sunt anulate din cauza vremii Se circula în conditii de iarna pe drumurile din zonele afectate de vremea rea, iar utilajele de deszapezire intervin pentru degajarea carosabilului. Centrul Infotrafic al Politiei Române mentioneaza ca nu exista drumuri sau autostrazi…

- S-a intors iarna! „Zapada mieilor”, așa cum a fost numita din batrani, a afectat intreaga țara. 11 trenuri sunt anulate marti (20 martie), dupa ce pe firele de contact s-a depus chiciura. In Gara de Nord, patru trenuri au intarziere, intre 5 si 15 minute. CFR a decis anularea a 11 trenuri. Zapada și…

- Chiciura aparuta atat la nivelul firelor de contact, al partilor de infrastructura – sine, cat si al materialului rulant – in speta al locomotivelor si al vagoanelor cauzeaza probleme in circulatia trenurilor. In unele cazuri au aparut intarzieri – in speta in cazul trenurilor cu plecare de la Gara…

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate…

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Filmarile la serialul ingreuneaza traficul din municipiul Constanta. Soferii care circula astazi pe bulevardul 1 Mai trebuie sa stie ca se circula bara la bara pe sensul dinspre Gara CFR catre Soseaua Mangaliei, pe o distanta de 300 m, vizavi de parcul de la Far.De asemenea, din cauza filmarilor, sambata,…

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Avionul care trebuia sa decoleze, astazi, spre Londra cu 120 de pasageri la bord, și-a anulat zborul din cauza gerului, viscolului și a vizibilitații reduse de pe aeroportul internațional "Mihail Kogalniceanu", Constanța. Iar zborul aeronavei Turkish Airlines care ar fi trebuit sa aterizeze la Mihail…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- In urma avertizarilor meteorologice emise de ANM, conducerea mai multor inspectorate școlare din țara a decis, ieri, suspendarea cursurilor. O astfel de hotarare a fost luata in București, Constanța și in Dolj. „Consiliul de administratie al ISJ Dolj a hotarat suspendarea cursurilor la…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete, transmite News.ro . “In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare”, scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in…

- Toate cursele de pe aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate, joi dimineata, din cauza viscolului puternic care a paralizat Olanda, relateaza AFP, conform news.ro.Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a fost afectata si circulatia trenurilor, a tramvaielor si a autoturismelor.…

- CFR Calatori introduce in perioada 1 ianuarie – 28 februarie programul „Trenurile Zapezii 2018”, cu reduceri tarifare de pana la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit CFR Calatori,…

- Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de 25% de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care au ca punct de plecare/destinatie una din statiunile montane de pe ruta Sinaia-Brasov sau din Vatra Dornei si Piatra Neamt. Reduceri intre…