- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- 11 trenuri sunt anulate din cauza vremii Se circula în conditii de iarna pe drumurile din zonele afectate de vremea rea, iar utilajele de deszapezire intervin pentru degajarea carosabilului. Centrul Infotrafic al Politiei Române mentioneaza ca nu exista drumuri sau autostrazi…

- S-a intors iarna! „Zapada mieilor”, așa cum a fost numita din batrani, a afectat intreaga țara. 11 trenuri sunt anulate marti (20 martie), dupa ce pe firele de contact s-a depus chiciura. In Gara de Nord, patru trenuri au intarziere, intre 5 si 15 minute. CFR a decis anularea a 11 trenuri. Zapada și…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov…

- Mai multe trenuri care trebuiau sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori, potrivit…

- Un numar de 13 trenuri sunt anulate luni dupa-amiaza in sudul tarii, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit informatiilor publicate de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. Trenurile anulate circula pe rutele Bucuresti - Constanta si retur, Bucuresti (Obor) - Fetesti si retur, Constanta…

- Chiciura aparuta atat la nivelul firelor de contact, al partilor de infrastructura – sine, cat si al materialului rulant – in speta al locomotivelor si al vagoanelor cauzeaza probleme in circulatia trenurilor. In unele cazuri au aparut intarzieri – in speta in cazul trenurilor cu plecare de la Gara…

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate…

- Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori. "Deoarece…

- Temperaturile scazute si vremea rea care s-au asternut in tara fac ravagii la tot pasul. Mai multe drumuri sunt restrictionate din cauza ghetii. Soferii sunt rugati sa fie foarte atenti la volan.

- Traficul rutier este inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. A2 Bucuresti – Constanta traficul este inchis intre Bucuresti și Drajna (km 15+000 – km 105+000) pe ambele sensuri din cauza poleiului. Ruta ocolitoare: Bucuresti…

- Filmarile la serialul ingreuneaza traficul din municipiul Constanta. Soferii care circula astazi pe bulevardul 1 Mai trebuie sa stie ca se circula bara la bara pe sensul dinspre Gara CFR catre Soseaua Mangaliei, pe o distanta de 300 m, vizavi de parcul de la Far.De asemenea, din cauza filmarilor, sambata,…

- In urma precipitatiilor care au cazut in ultimele ore in judetul Dolj au fost inchise doua tronsoane de drum judetean si anume DJ641 Mischii – Caracal si in comuna Pielesti pe o lungime de 70m, circulatia fiind dirijat pe o ...

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic.

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- A2, A4 si 9 drumuri nationale sunt inca inchise joi dimineata, iar 106 trenuri sunt anulate. Portul Mangalia si Bara Sulina sunt si ele inchise. De asemenea, 106 trenuri si 4 curse aeriene sunt anulate. In prezent este inchis portul maritim de la Marea Neagra, Mangalia, in judetul Constanta, iar in…

- Autostrazile A2, A4 și noua drumuri naționale ramân închise, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. !06 trenuri au fost anulate și chiar patru curse aeriene, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române .

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- In judetul Braila se actioneaza in prezent cu 26 de utilaje de deszapezire pentru deblocarea mai multor segmente de drumuri nationale si judetene, iar politistii au instituit 18 filtre de informare a soferilor.

- Traficul rutier continua sa fie blocat in judetul Calarasi. Conform Centrului Infotrafic miercuri, la ora 15.30, 6 drumuri nationale si 23 de drumuri judetene erau inchise din cauza viscolului.

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca in aceasta dimineata la nivelul tarii sunt mai multe drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu ...

- Autoritatile judetului au luat decizia, miercuri dimineata, de a inchide doua tronsoane de drum national din sudul judetului, din cauza conditiilor meteo, din cauza viscolului si lipsei de vizibilitate. De la ora 7.30 este inchis DN2 E85, segmentul dintre municipiul Buzau si Urziceni, si DN 2C, de la…

- Circulatia este oprita miercuri dimineata pe A2 si pe A4, pe 14 drumuri nationale si pe 47 de drumuri judetene, 107 trenuri sunt anulate, iar porturile maritime sunt inchise, anunta centrul Infotrafic.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunța ca circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile. Mai mult, zeci de trenuri si curse aeriene au fost...

- Patru dumuri nationale din judetul Ialomita au fost inchise in totalitate de ninsorile abundente, alte cinci drumuri nationale traficul este intrerupt, iar pe DN2A au fost instituite restrictii de tonaj.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 08:00 la nivelul tarii exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 - A2 Bucuresti - Constanta; - A4 Ovidiu - Agigea; Drumuri national…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- 30 de drumuri naționale, autostrazi, drumuri județene și drumuri comunale sunt inchise. Trenuri și curse aeriene, anulate. Au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat,...

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. "Din cauza…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Politia Romana anunta ca 15 drumuri judetene raman inchise din judetele Caras-Severin, Iasi, Vaslui si Tulcea. Restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta au fost ridicate vineri, incepand cu ora...

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica.

- Patru drumuri nationale din judetul Tulcea sunt in continuare inchise, la fel si 13 drumuri judetene din Caras-Severin, Vaslui si Tulcea, anunta Centrul Infotrafic. Intre Tulcea si Cataloi, pe DN 22, 12 autoturisme sunt inzapezite, iar pe calea ferata un tren este blocat din cauza viscolului. Centrul…

- Mai multe drumuri nationale si judetene continua sa fie inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi seara, ca urmare a fenomenelor meteo severe din ultimele ore, informeaza IGPR. Circulatia rutiera la nivel national la ora 21,30 arata ca patru drumuri nationale sunt inchise: in…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Mai multe drumuri naționale și județene era inca inchise sau cu trafic restricționat, joi la pranz, din cauza viscolului. Potrivit Poliției, circulația rutiera la nivel national la ora 13:00, se prezenta astfel: Drumuri naționale inchise: 5 – In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Doua sectoare de drumuri nationale - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gor,j si DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad - sunt inchise la aceasta ora si mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, anunta CNAIR, care precizeaza ca unele drumuri au fost blocate de sutocamioane neechipate…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, anunta Centrul Infotrafic, care reaminteste si ca pe sase drumuri nationale circulatia este inchisa, noteaza news.ro."La aceasta ora ca traficul pe mai multe artere rutiere…