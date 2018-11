Trenurile intarzie zeci de minute la sosirea si plecarea din Gara de Nord Trenurile inregistreaza miercuri intarzieri de zeci de minute la sosiri si plecari din Gara de Nord, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, potrivit informatiilor furnizate pe camera web din statia Bucuresti Nord.



Cea mai mare intarziere la sosire, de 55 de minute, a inregistrat-o trenul IR 1658 Bacau-Bucuresti Nord, care ar fi trebuit sa ajunga la destinatie la ora 9:28. Pe locul 2 in topul intarzierilor, cu 40 de minute, se afla IR 473 Budapesta - Brasov, iar locul 3 este ocupat de trenul IR 1750, pentru care s-au anuntat 30 de minute. Aceasta garnitura vine din Suceava si ar trebui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursele aeriene pot consemna intarzieri de pana la 30 de minute miercuri dimineata, din cauza ninsorii si a viscolului, dar nicio cursa nu au fost anulata, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "Operarea se desfasoara normal, dar in conditii de iarna. Se degivreaza aeronavele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca asocierea Itinera - Retter Projectmanagement a fost desemnata castigatoare pentru realizarea tronsonului de autostrada Targu Mures - Ungheni, parte din autostrada Brasov - Oradea. Astfel, asocierea a…

- Compania TAROM va efectua, incepand din 22 noiembrie, curse pe ruta Bucuresti-Targu Mures, cu doua frecvente saptamanale. "Dezvoltarea Companiei nationale TAROM este direct proportionala cu extinderea portofoliului de rute. Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, gasim un prilej in plus de a uni…

- Comisarul european Gunther H. Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va afla intr-o vizita oficiala la Bucuresti, in data de 30 octombrie 2018, a anuntat luni Comisia Europeana. Inaltul oficial european se va intalni marti cu premierul Viorica Dancila, Eugen Teodorovici,…

- Retailerul Kaufland Romania si producatorul de energie regenerabila Renovatio Group deschid inca sase statii de incarcare a masinilor electrice pana la finele acestui an, ajungand la aproape 30 de locatii, potrivit datelor furnizate de companii. Cele doua companii, care au inceput un parteneriat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atenționare cod galben de vant valabila pe timpul nopții, in șase județe din țara.Potrivit ANM, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Brașov, Alba și Sibiu este cod galben de vant pana la ora 3.00, in timpul nopții de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, in timpul unei vizite la fabrica Avioane Craiova SA, ca au fost desemnati constructorii primelor doua tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitesti, cu o lungime totala de 58 de kilometri. Dupa ce vor fi construite si date in folosinta, cele doua sectoare…

- O nava apartinand grupului danez Maersk a ajuns joi la Sankt Petersburg dupa ce a traversat cu succes Oceanul Arctic, devenind prima nava port container care a navigat pe aceasta ruta care a devenit accesibila gratie incalzirii globale si care ar putea revolutiona transportul maritim de marfa.…