Trenurile groazei: peste 30 de ore de la Timișoara la Mangalia: Călător: ”Nu mai am putere nici să respir” Calatorie de cosmar pentru zeci de pasageri care au ales sa mearga cu trenul spre mare. Un interRegio care a plecat duminică seara la ora 19:30 pe ruta Timișoara - Mangalia, a ajuns la destinaţie azi-noapte după ora 00:00. Adică după mai bine de 30 de ore! O situaţie incredibilă, la care s-a ajuns și din cauza inundaţiilor care au afectat terasamentul căii ferate în zona Mehedinti-Dolj. În tot acest timp călătorii au primit câteva sticle cu apă şi sandvişuri din partea angajaţilor CFR.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

