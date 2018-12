Stiri pe aceeasi tema

- Problemele au afectat trei magistrale si trenurile au fost blocate incepand cu orele 2.00 - 3.00 duminica dimineata. Pe M900 primele trenuri au plecat in jurul orei 11.00, iar pe M200, dupa ora 17.00. CN CFR anunta duminica la pranz ca peste 200 de feroviari si 10 drezine pantograf actionau la intrarile…

- Trenul Timisoara Nord - Bucuresti Nord, care a fost blocat la Orsova, in judetul Mehedinti, a ajuns duminica, la ora 18:00 in Capitala, cu peste 9 ore intarziere, in conditiile in care trebuia sa ajunga dimineata la 8:25.Calatorii au strigat „Rusine”, in timp ce se grabeau sa paraseasca vagoanele.

- Dupa ce o femeie a aparut in fata unui Rapid, provocand un accident feroviar, luni seara toate trenurile care circulau pe relatia Sibiu - Craiova si Caracal - Sibiu au inregistrat intarzieri de cel putin 40 de minute fiecare.

- Este haos la metrou in aceste minute, scrie Antena3.ro. Aglomeratie mare in statia de metrou Victoriei, la ora de varf. Calatorii asteapta minute intregi ca sa poata urca in trenuri, dar si ca sa ajunga pe cealalta magistrala.Calatorii au asteptat mai bine de 10 minute sa poata inainta. Aglomeratia…

- Din cauza ninsorilor, mai multe trenuri CFR Calatori inregistreaza, miercuri dimineața, intarzieri. Trenul IR 1696 Timișoara - Craiova - București Nord a inregistrat o intarziere de 75 de minute, conform Mediafax.Miercuri dimineața, in Gara de Nord mai multe trenuri au inregistrat intarzieri…

- Trenurile inregistreaza miercuri intarzieri de zeci de minute la sosiri si plecari din Gara de Nord, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, potrivit informatiilor furnizate pe camera web din statia Bucuresti...

- Astazi, 26 octombrie, din cauza unei defectiuni tehnice la locomotiva trenului Regio 4407 Satu Mare ndash;Halmeu, in halta Micula s a produs o degajare de fum, informeaza CFR Calatori. "Personalul feroviar a actionat prompt, intervenind pentru decuplarea locomotivei de vagoanele in care se aflau aproximativ…

- Oficialii lui Manchester United au cerut celor de la UEFA sa intarzie partida lor din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor cu Valencia. Motivul e unul cel puțin ciudat, mai ales ca United juca pe propriul teren. Cu 45 de minute inainte de startul jocului, echipa lui Mourinho nu ajunsese la stadion.…