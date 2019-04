Trenuri oprite în județul Brașov, din cauza unui incendiu lângă calea ferată (FOTO + VIDEO) Intre stațiile Bod și Feldioara, pompierii au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru stingerea unui incediu de vegetație care, din cauza vantului, s-a extins și in zona caii ferate. Pentru interventia in siguranta a pompierilor, in zona caii ferate, 3 trenuri de calatori au fost oprite temporar, in garile Brasov si Feldioara. S-a intervenit cu 3 autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiului. Au fost afectate si traversele de calea ferata. A fost intrerupta alimentarea cu energie electrica pe tronsonul Bod. Suprafața afectata este de peste șapte hectare. Incendiul se intinde pe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Între stațiile Bod și Feldioara, pompierii au intervenit, în aceasta dupa-amiaza, pentru stingerea unui incediu de vegetație care, din cauza vântului, s-a extins și în zona caii ferate.

- Trei trenuri de calatori au fost oprite, sambata, in garile din Brașov și Feldioara, din cauza unui incendiu de vegetație, care s-a extins și in zona caii ferate, transmite Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al CFR, Oana Branzan, intre stațiile Bod și Feldioara pompierii au intervenit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Magistrala 300, la kilometrul feroviar 188 90 de metri, in apropiere de Statia de cale ferata Feldioara, judetul Brasov, un vagon al trenului de marfa cu nr. 20285, apartinand unui operator privat, fara incarcatura, a deraiat…

- Un sofer a murit vineri dimineata in judetul Timis dupa ce a fost surprins de un tren in timp ce trecea calea ferata cu masina.Potrivit Centrului InfoTrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia SF 922, intre statiile Birda Voiteni, unde, la o trecere la nivel cu calea ferata care se intersecteaza…

- Asociatia Pro Infrastructura a transmis, marti seara, ca, dupa 20 de ani de subfinantare crunta, incompetenta si investitii prost gandite la calea ferata, s-a ajuns in situatia de a avea patru trenuri deraiate in sapte zile. ”Nu mai este mult pana la o tragedie cu morti si raniti”, spun reprezentantii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 22 la trecerea la nivel cu calea ferata din zona localitatii Tariverde. Potrivit IPJ Constanta, in data de 11.03.2019, ora 10:30, un barbat de 50 ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat test alcooltest 0,86 mg l alcool pur in aerul…

- Pompierii, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Ghimpati, au actionat, timp de patru ore, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si trestie care a cuprins o suprafata de zece hectare de teren intre localitatile Ghimpati si Camineasca.…

- Nu mai puțin de 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a mentionat ca…