Trenuri noi de metrou la Londra. 1,7 miliarde de euro pentru 94 garnituri Livrarile vor incepe in 2023 si vor inlocui actualele trenuri vechi din anii '70. Trenurile moderne si spatioase se bazeaza pe platforma "Inspiro", folosita deja in Munchen si Varsovia, a anuntat marti grupul german. Metroul londonez vrea sa majoreze capacitatea liniei Piccadilly, infiintata in 1906, care leaga aeroportul Heathrow Airport de centrul comercial si este utilizata zilnic de 700.000 de pasageri. Din 2026 vor fi 27 de trenuri pe ora in timpul perioadei de varf, fata de 24 in prezent.



De asemenea, Siemens ar putea ulterior livra trenuri si pentru alte linii de metroul din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Mates Ochis, director de marketing al producatorului roman de miere Apidava din judetul Alba, spune ca 50% din businessul de aproape 11 milioane de euro al companiei vine de la export, compania livrand pe pietele externe in special miere vrac. Mierea din Romania a ajuns pe piete precum Japonia,…

- Tarile dezvoltate ale Uniunii Europene vor beneficia la maximum de Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana - Japonia, insa problema este ce are Romania de oferit in conditiile in care economia nipona este supertehnologizata, a declarat miercuri presedintele Camerei de Comert si Industrie…

- Elvetia a pus capat in mod oficial secretului bancar cu primele schimburi automate de informatii care au inceput la finele lunii septembrie, a anuntat vineri Administratia fiscala elvetiana, informeaza AFP. Într-un comunicat de presă, Administraţia fiscală elveţiană a…

- Administratia fiscala elvetiana a precizat ca aceste prime schimburi automate de informatii au vizat statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte noua state si teritorii, printre care insulele Jersey si Guernesey, Canada, Norvegia si Japonia. Ciprul si Romania sunt excluse pentru moment…

- Intr-un comunicat de presa, Administratia fiscala elvetiana a precizat ca aceste prime schimburi automate de informatii au vizat statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte noua state si teritorii, printre care insulele Jersey si Guernesey, Canada, Norvegia si Japonia, informeaza AFP. Ciprul…

- Festivalul Tanar de la Sibiu, ajuns la a patra editie, va avea loc in perioada 2 - 11 noiembrie 2018, la Teatrul Gong, iar programul sau cuprinde peste 40 de spectacole sustinute de unele dintre cele mai importante trupe din tari ca Marea Britanie, Polonia, Italia, Bolivia, Germania, Franta,…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 46 in fruntea clasamentului WTA. Romanca isi pastreaza avantajul de 2.086 de puncte fata de jucatoarea de pe locul al doilea, daneza Caroline Wozniacki, transmite News.ro . Celelalte romance din Top 200 WTA isi mentin si ele pozitiile anterioare, cu exceptia…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…